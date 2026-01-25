Tumulazioni, nuovo balzello in cimitero 

Nuova tassa in cimitero, a Serramanna. Con la conferma dei prezzi per le concessioni cimiteriali è stata introdotta, per la prima volta a decorrere da gennaio 2026, la nuova tariffa relativa ai costi per l’introduzione di resti ossei o cinerari nei loculi già assegnati. All’interno dei quali - va detto a scanso di clamorose ambiguità - possono essere inserite esclusivamente le ceneri di un coniuge o di un parente stretto, dietro il pagamento di 100 euro. Una tariffa tutto sommato contenuta, in linea con la concessione di una nicchia (in questo caso esclusiva) per la tumulazione di urne cinerarie che costano 100 o 200 euro a seconda della durata della concessione (25 o 50 anni), ma che rappresenta l’interpretazione pratica, ed economica, dell’orientamento sempre più diffuso che spinge verso le cremazioni in luogo delle tumulazioni tradizionali.

Il perché

«C’è un trend importante che in qualche modo va assecondato per consentire, quando le condizioni lo permettono, di ospitare nuove salme in loculi già oggetto di concessione e nei quali ceneri o resti ossei possono ormai occupare spazi molto ridotti», specifica meglio il sindaco e assessore al Bilancio Gabriele Littera, che sgombera il campo da ogni ipotesi di speculazione. «L’Ente non lucra assolutamente nulla ma deve ripartire in maniera precisa i costi sostenuti verso i futuri concessionari».

La scelta

Ê contenuta nella deliberazione della Giunta comunale. I costi delle sepolture nel cimitero comunale di Serramanna variano a seconda che si tratti di tombe a terra o loculi (o nicchie cinerarie) e in base alla durata della concessione (25, 50 o 99 anni). Altra variabile sostanziale: le tariffe sono stabilite (in modo decrescente) in relazione al piano, da terra verso l’alto, (i loculi dal primo al terzo piano costano 850 euro, e 500 quelli al quarto piano, se si tratta di concessione di 25 anni, e rispettivamente 1.700 e 1.000 euro per concessione della durata di 50 anni) del loculo prescelto. «I nuovi loculi nei blocchi 16, 17 e 18 hanno un costo leggermente al rialzo per via dei costi di costruzione che sono stati più alti rispetto ai loculi realizzati negli anni scorsi», annota il sindaco che un mese fa, per scongiurare la carenza di sepolture nel cimitero, aveva firmato un’ordinanza che sospendeva la vendita di loculi «se non in presenza di un defunto da tumulare».

