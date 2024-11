Tumori neuroendocrini: specialisti a confronto 

Le innovazioni nelle diagnosi e nelle cure per i pazienti con tumori neuroendocrini del tratto gastroenteropancreatico (Gep Net), che rientrano nella categoria dei tumori rari, sono al centro del convegno che si terrà domani e sabato al Sardegna Hotel, organizzato dalla Struttura complessa di Medicina nucleare dell’Arnas Brotzu diretta da Michele Boero.

I casi

I tumori sono rari quando la loro incidenza è pari a meno di 6 casi su 100mila abitanti l’anno. In Italia sono stimati 89mila casi l’anno e sono circa 900mila le persone con una diagnosi di tumore raro. Complessivamente sono circa il 20-25% di tutti i tumori, ma, nonostante questa percentuale spesso rimangono ai margini della ricerca, delle risorse sanitarie e dell’attenzione pubblica. In Sardegna non c’è registro tumori, per cui si stima un’incidenza di 80 casi l’anno.

L’evento

Durante la giornata saranno presentate le novità in campo diagnostico e terapeutico e, attraverso una tavola rotonda con le associazioni dei pazienti, verranno messe a fuoco le esigenze delle persone affette da questa patologia che spesso incontrano difficoltà nel trovare lo speciale supporto di cui hanno bisogno. Nelle diverse relazioni degli esperti che interverranno al convegno si farà il punto sulle innovazioni in campo diagnostico dei Gep Net, sui nuovi orizzonti della teragnostica in Medicina Nucleare, sulla gestione del paziente che deve esse re condotta attraverso un approccio multidisciplinare e che deve garantire una centralità delle sue esigenze mediche, emotive e pratiche.

