Tumori, lo spettacolo come terapia 

La teatroterapia come forma di rinascita e gesto di sensibilizzazione. "Donne in cura donne in scena" è il titolo della tavola rotonda con proiezione del documentario “Libere” che si è tenuta ieri sera nell'auditorium della biblioteca Satta a Nuoro. A intervenire sono state la teatroterapista e regista del documentario proiettato Viola Ledda, la direttrice della Chirurgia senologica della Asl n.3 di Nuoro Rita Nonnis, la direttrice della Ssd Cas della Asl n 3 di Nuoro Cristina Santona, e la presidente dell'associazione Vivere a colori Sardegna Marilena Pintore. «La teatroterapia diventa un percorso in cui si riscopre la vicinanza - dice Ledda -. Il documentario, finanziato dalla Gilead, parla proprio di pazienti oncologiche, con tumore al seno che raccontano i propri "diari emotivi", rimandi che vengono fatti post protocollo di seduta». Racconti di vite, dall'attesa dell'operazione, alle terapie come la chemio, al dopo. Un documentario che abbraccia tutte le fasi della malattia, incluse le situazioni di vicinanza o meno da parte dei familiari e delle persone. «Nella teatroterapia c'è la socializzazione, un aspetto importante in queste fasi - prosegue Ledda -. L'obiettivo è sensibilizzare non solo per queste iniziative, ma anche per quanto riguarda la prevenzione, il sostegno e la vicinanza affinché nessuno si senta solo». (g.pit.)

