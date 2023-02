Tumori infantili, melograno a scuola   

Da pochi giorni anche nel giardino della scuola Anna Frank di Sestu c’è un melograno, pianta che nella tradizione orientale rappresenta la rinascita. propone di piantarlo in tutte le scuole elementari. Un gesto simbolico, ispirato dall’Ageop per ricordare l’importanza di donare per la ricerca, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile.

«L’iniziativa è partita dalle maestre», racconta la dirigente scolastica Marcella Pinna, «grazie alla collaborazione del Comune. Anche i bambini hanno partecipato con grande gioia». Spiega Roberta Recchia, assessora alla Pubblica Istruzione: «Con l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas abbiamo voluto supportare dirigente, docenti e bambini con la messa a dimora di un melograno per sottolineare con questa loro iniziativa il sostegno e la vicinanza alle famiglie seminando germogli di solidarietà».

