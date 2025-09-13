Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più» 

Adesione scarsa, c’è un lieve miglioramento rispetto all’anno precedente, ma le percentuali dei sardi che partecipano agli screening oncologici gratuiti offerti dal sistema sanitario regionale restano molto basse, sotto quelle del resto d’Italia. E purtroppo – avvertono gli esperti – questi numeri sono una delle cause principali di un’elevata mortalità per tumori nell’Isola.

I dati

Per lo screening cervicale (dedicato alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni), nel 2024 sono state invitate in Sardegna 143.401 persone, hanno risposto in 50.403 (il 35,7%). A livello nazionale, la media è del 42%, e ci sono regioni, cone il Friuli Venezia Giulia, dove si supera quota 70%.

Per lo screening mammografico (per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, rivolto alle donne di 50-69 anni) gli inviti sono stati 106.053, le risposte il 41,6% (contro il 53,8 del Paese).

Per lo screening colorettale (con un target di uomini e donne di 50-69 anni), le chiamate sono state 156.367, i riscontri 50.013 (il 32,5%, ma è basso anche il dato della media delle regioni, 35,8%).

Gli esperti

«A noi la Regione dà un obiettivo ogni anno, e in linea di massima riusciamo a rispettarlo», sottolinea la dottoressa Giorgia Serra, responsabile del Centro Donna del Binaghi, che si occupa esclusivamente di cervice uterina. «Il Centro screening della Asl manda gli inviti, e noi eroghiamo il servizio, nel 2025 siamo al 38%. Certo, sarebbe auspicabile un incremento, raggiungere addirittura il 90% come vogliono le linee guida dell’Oms, ma già rispettare le direttive è un buon risultato. È vero, dobbiamo tutti impegnarci a fare di più, noi abbiamo aperto di recente pagine sui social – Facebook e Instagram – per fare “pubblicità” e spiegare alle donne che qui accettiamo tutte le pazienti, è tutto gratuito, e se ci sono problemi si viene prese in carico per ulteriori accertamenti. Comunque, molte donne lo screening lo fanno in privato, hanno il loro ginecologo di fiducia e scelgono quel percorso, la consapevolezza dell’importanza della prevenzione c’è, più tra le donne che tra gli uomini».

La Rete

Michele Boero, direttore della Struttura di Medicina nucleare del Brotzu e componente della neonata Rete oncologica regionale, conosce perfettamente il problema della basse adesioni. «Purtroppo è vero, in Sardegna la partecipazione alla prevenzione fatta dalle Aziende sanitarie – che fanno campagne continue – è troppo ridotta. Evidentemente c’è una questione culturale, e noi dobbiamo lavorare su questo, intensificare la divulgazione, sconfiggere lo scetticismo, coinvolgere tutti i professionisti della salute e studiare nuove strategie e interventi mirati. Perché uno screening efficace significa non soltanto diagnosi precoce e miglioramento dell’efficacia delle terapie, garantendo maggiore sopravvivenza e qualità della vita, ma significa anche abbattimento delle liste d’attesa, uno dei capitoli fondamentali della nostra riforma della sanità. Come Rete oncologica faremo proposte operative anche in tema di screening».

Il territorio

L’Aiom, associazione italiana di oncologia medica, nel suo ultimo report auspica «una sempre maggiore diffusione e capillarizzazione nell’erogazione degli screening, anche a livello territoriale».

In questo senso l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi a gennaio ha adottato una delibera per garantire «screening diffusi, veloci e ovunque vicino al cittadino, con due “Motorhome”, camper attrezzati per lo screening oncologico nel territorio, veri e propri laboratori su quattro ruote, allestiti con mammografo ed ecografo con personale specializzato appositamente formato, operativi con un raggio d’azione esteso su tutto il territorio regionale attraverso convenzioni tra le due capofila Asl 8 ed Asl 1 e le altre Aziende sanitarie dell’Isola». Insomma, un’ottima iniziativa, finanziata all’interno del Pnes 2021-2027, il Programma Nazionale Equità nella Salute di cui la Sardegna è beneficiaria con 35 milioni di euro. Ma sono trascorsi nove mesi, e ancora il servizio non è partito.

