Tumori e prevenzione: screening gratuiti in Municipio 

A Guspini, la Asl del Medio Campidano ha organizzato delle giornate di sensibilizzazione per promuovere gli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori alla mammella, alla cervice uterina e all'intestino. Lunedì 2 e mercoledì 4 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, la sala consiliare del Comune di Guspini diventerà un centro preventivo in cui operatori del Centro Screening dell'Asl del Medio Campidano saranno disponibili per i cittadini. L'offerta è completamente gratuita e riguarda specificamente la prevenzione del tumore alla mammella per cittadini con un'età compresa tra i 50 e i 69 anni, la prevenzione del tumore del colon retto (età compresa tra i 50 e i 69 anni) e la prevenzione del tumore della cervice uterina (età compresa tra i 25 e i 64 anni). I cittadini che rientrano nelle fasce di età specificate per ciascun tipo di screening possono recarsi per gli esami nei giorni indicati. Filippo Usai, presidente della commissione politiche sociali, ha elogiato questo progetto collaborativo tra la Asl e il Comune, sottolineando che «la prevenzione è l'unica arma a nostra disposizione per intervenire tempestivamente e migliorare la prognosi. Auspichiamo una buona risposta da parte dei cittadini».

Per informazioni chiamare ai numeri 800 339 233, 070 9359 575, 070 9359 450, 070 9359 479, 070 9359 527, oppure inviare una mail a screening.sanluri@aslmediocampidano.it.

