Tumori e cure negate: «Nell’interno dell’Isola ormai si muore» 

Ci sono i tempi - non gestibili - della malattia, e gli altri - infinitamente lunghi - della sanità isolana. Un secondo cancro per le donne sarde che combattono con forme tumorali e continuano a scontrarsi con un sistema incapace di dare le cure dovute. Così se a Cagliari fanno gridare allo scandalo i sessanta giorni di attesa per un intervento, altrove è anche peggio. «Da noi il problema delle liste di attesa non esiste proprio, qui la gente muore direttamente perché non c’è niente». L’ennesimo grido di allarme ha la voce di Marilena Pintore, presidente dell’associazione Vivere a colori, parte da Nuoro ma si diffonde in tutta l’Isola. Dove il diritto alla salute continua a essere negato.

L’emergenza nell’interno

Le denunce dei giorni scorsi non si fermano. Nella mancata ripartenza del dopo Covid il Businco è in ginocchio e attorno sembra non andare meglio. «Mentre negli altri ospedali si protesta giustamente per i tempi di attesa, nel centro Sardegna si sta arrivando al paradosso. Di cancro al seno oggi si può guarire, ma si muore di malasanità». Parole forti - e non le uniche - quelle della Pintore, che in piena pandemia è arrivata a incatenarsi davanti al San Francesco di Nuoro e per sei mesi ha stazionato in camper per protestare contro le cure negate. Eppure non sembra cambiato molto da allora. «Il centro della Sardegna è un’isola nell’isola, non abbiamo una chirurgia oncologica né plastica, non è accettabile che un malato di cancro che ha la doppia sfortuna di essere nato a Nuoro e dintorni sia costretto a spostarsi a Cagliari o Sassari», osserva la presidente di Vivere a colori. «Chi gestisce la sanità regionale ha il dovere di agevolare i percorsi già di base tortuosi dei pazienti oncologici, ma stiamo toccando il fondo con tanti casi di persone che si lascino morire mentre attendono risposte». Lì, dove non arrivano neanche i treni e i medici di base sono sempre più merce rara, dicono quasi rassegnati che «il diritto alla salute continua a essere calpestato».

I problemi del Businco

«La situazione è drammatica, si sono fatti passi avanti importanti, ma ora stiamo tornando inaccettabilmente indietro». Nel coro di donne che rivendicano cure e dignità c’è anche Maria Grazia Calligaris, presidente dell’associazione Socialismo diritti e riforme. «Ciascuno si assuma le proprie responsabilità, perché una pezza può essere utilizzata per tamponare l’emergenza, ma non si può andare avanti così. Tantomeno è comprensibile come si possano dimezzare le ore di sala operatoria davanti al noto incremento della sanità oncologica», sentenzia. «Non sono tollerabili i ritardi nell’assistenza, perché così si compromette la qualità della vita, né possono esserci donne che arrivano dalla Maddalena o da Sant’Antioco. Occorre una revisione complessiva della struttura, politiche a lungo raggio e una presa in carico globale della donna e della sua famiglia. Si faccia ripartire la prevenzione e si investa in tal senso, perché è uno dei modi sensati per ridurre le liste d’attesa e per far ritornare il Businco a essere una struttura di eccellenza».