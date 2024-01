Tumori della pelle, allarme rosso 

I numeri allarmano. «Nel 2023 abbiamo asportato 488 tumori della pelle, allo Zonchello», dice Maria Giovanna Atzori, direttrice della Dermatologia barbaricina: «I colleghi del poliambulatorio di Nuoro e quelli di Siniscola, invece, altri 99». Ecco perché nella lotta ai tumori della pelle la Asl nuorese investe sulla prevenzione, abbatte le liste d’attesa. La visita dermatologica sarà garantita entro dieci giorni nei due ambulatori di Dermatologia oncologica (Zonchello e Casa di comunità, ndr). Sarà fondamentale l’impegnativa del medico di base, con criterio di priorità, e la seguente dicitura: «Sospetto melanoma, sospetto epitelioma, sospetto tumore della pelle».

Corsia preferenziale

L’azienda sanitaria corre ai ripari, dà risposte al territorio. Con i suoi due presidi fondamentali va incontro ai bisogni dei pazienti affetti da carcinoma della pelle. «La visita dermatologica viene garantita entro dieci giorni a tutti coloro che hanno l’impegnativa per sospetti tumori, per i quali il “fattore tempo” è fondamentale», puntualizza Maria Giovanna Atzori. Con l’impegnativa alla mano, la prenotazione può essere effettuata tramite gli sportelli del Cup, da telefono cellulare (070 276424) e da telefono fisso al numero verde 1533, oppure tramite Cup web. Dall’accettazione al percorso di cura, e ai successivi controlli, l’obiettivo principale resta dunque la prevenzione, al fine di evitare ai pazienti percorsi complessi e invasivi e di ridurre indirettamente le liste d’attesa, grazie a un’adeguata gestione delle risorse.

Non solo melanoma

Il tumore della pelle più temuto è senza dubbio il melanoma. «Esistono però anche altri tumori, come il carcinoma spinocellulare: può dare metastasi», precisa Atzori. Poi aggiunge: «C’è pure l’epitelioma basocellulare». Quest’ultimo è il tumore della pelle più frequente. Meno aggressivo del melanoma, ma serve la massima attenzione. Spesso può essere scambiato per un brufolo o un semplice neo. Nel 2023 sono stati 314 gli epiteliomi basocellulari asportati nelle strutture della Asl nuorese. «Forse si parla poco di questo carcinoma, magari perché raramente dà metastasi», ammette Maria Giovanna Atzori: «Se non viene asportato, però, ha “malignità” locale». La sanità barbaricina si conferma quindi un’eccellenza nella lotta ai tumori della pelle. «Nel corso del 2023 - continua Atzori - nella sala di dermo-chirurgia dello Zonchello sono stati eseguiti 1370 interventi chirurgici, soprattutto “biopsie cutanee escissionali”, per confermare o escludere con l’esame istologico patologie tumorali e diverse patologie dermatologiche».

Diagnosi precoce

La tempestività d’intervento è l’aspetto che fa la differenza, soprattutto per il melanoma. Ecco perché la Asl ha inserito nell’ambito della mappatura dei processi clinici il “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale” del melanoma, con presa in carico globale del paziente. Il direttore generale Asl, Paolo Cannas: «Così abbiamo ottenuto maggiore integrazione tra ospedale e territorio».

