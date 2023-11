Tumori, come prevenire le recidive 

“Nutri-Prevenzione in Rosa” è l’evento che si terrà venerdì dalle 16 alle 18, nella sede del Sian della Asl di Cagliari in via S. Lucifero 77 (primo piano – sala conferenze), per l’informazione sulla prevenzione delle recidive oncologiche dedicato alle donne ed ai loro familiari accompagnatori. L’evento è organizzato dal Servizio Sian-Asl Cagliari – Dipartimento di Prevenzione, ed è gratuito ed aperto a tutti.

Consulenze individuali

Questa iniziativa non sostituisce la consulenza individuale, che comunque potrà essere richiesta il giorno dell’evento, ma permette, in tempi brevi, di dare delle informazioni sul tema in particolare per le persone in condizioni cliniche più gravi o in fasi di malattia che necessitano di un intervento nutrizionale immediato (ad esempio persone che effettuano al momento la chemioterapia).

Prevenzione

In questa occasione sarà possibile: apprendere i principi basilari della prevenzione delle recidive della malattia; apprendere la gestione degli effetti collaterali della terapia ormonale; apprendere semplici strumenti utili a migliorare la capacità di fronteggiamento dello stress; ricevere una valutazione personale del rischio malnutrizione compilando in aula dei semplici questionari individuali (l’esito verrà inviato successivamente per mail); ricevere un opuscolo informativo sulla Nutrizione dedicato alla prevenzione; ricevere un opuscolo informativo sulla Nutrizione dedicato alla prevenzione per i familiari. Sarà possibile anche porre domande al medico.

Il confronto

Sarà anche un’occasione per confrontarsi con altre persone che si trovano ad affrontare il medesimo viaggio verso un migliore stato di salute, per conoscersi e fare rete.

Prenotazioni

Per questioni organizzative relative alla capienza della sala è necessaria conferma della propria presenza rispondendo alla mail: davide.rossi@aslcagliari.it, con indicazione dell'adesione all’iniziativa sia propria che del familiare (indicarne il numero), ed eventuale indicazione di ulteriori persone interessate a partecipare specificando: nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail.

