Tumori al seno, stop alle ricostruzioni per tagliare le attese 

«Ci sono casi specifici in cui, se lo indicano le linee guida, si deve fare un intervento di mastectomia e la ricostruzione in un unico tempo, ma per molti altri la protesi si può fare in un secondo step, si può aspettare, e la ricostruzione avviene in seguito con la collaborazione del chirurgo plastico, senza – diciamo così – “sprecare” la professionalità del chirurgo oncologo. Non si possono occupare le sale che servono per gli interventi oncologici per fare anche le ricostruzioni, è più urgente operare la paziente a cui bisogna asportare la massa tumorale. Oggi tante donne devono aspettare di più perché, appunto, si fanno ricostruzioni anche quando non è necessario, e perché gli stessi medici si occupano anche di altri tipi di tumore, come il melanoma, che invece si deve operare altrove».

Così l’assessore alla Sanità Carlo Doria, che lunedì ha incontrato la direttrice generale Agnese Foddis e il direttore sanitario Raimondo Pinna dell’Arnas Brotzu, e il primario della Struttura complessa di Chirurgia senologica del Businco Carlo Cabula, per trovare soluzioni alla drammatica situazione denunciata nei giorni scorsi dalle pazienti e dalla consigliera regionale dei Riformatori (e medico) Annalisa Mele.

Il quadro allarmante

Una media di 70 giorni di attesa dopo la diagnosi di tumore alla mammella per essere operate (i protocolli del ministero prescrivono 30 giorni al massimo); undici sedute saltate all’ultimo momento dall’inizio dell’anno – per un totale di una quarantina di interventi – per svariate cause, principalmente per mancanza di infermieri e anestesisti; una struttura che, con tre reparti accorpati ha in tutto 36 ore di sala operatoria alla settimana e oggi riesce a trattare 500 primi casi di tumore alla mammella all’anno, mentre nel 2015 le ore erano 72 e gli interventi erano 750. Insomma, un quadro tragico che richiede soluzioni urgenti per aggredire le liste d’attesa.

E una di queste soluzioni – come spiega l’assessore – è cercare di accorciare i tempi di ogni intervento: «Una mastectomia senza ricostruzione è ovviamente più veloce. Con tempi medi per i cambi, se ne possono fare cinque a seduta operatoria. La ricostruzione poi si fa in un secondo momento, la fa un chirurgo plastico in un percorso ad hoc che non interferisca in quello più delicato che è, appunto, l’asportazione del tumore».