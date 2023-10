Tumori al seno, ogni anno 1.500 nuovi casi 

Con circa 56.000 nuovi casi diagnosticati nel 2022 in tutta l'Italia, di cui circa 1.500 in Sardegna, il carcinoma mammario è il tumore più frequente nel sesso femminile in tutte le fasce d'età ed è anche il tumore per il quale vi è il maggior numero di studi clinici sia nella fase iniziale, che nella fase metastatica. Di questa neoplasia si parlerà nell'undicesima edizione del Breast Cancer Update 2023 che si terrà venerdì e sabato al T Hotel.

In questo convegno, giunto alla undicesima edizione e organizzato da Daniele Farci, oncologo della Nuova Casa di cura di Decimo e da Massimo Dessena, chirurgo senologo dell'Aou di Cagliari, verranno presentate, con approccio multidisciplinare, le novità in ambito diagnostico e terapeutico, sia medico che chirurgico, del carcinoma mammario.

Vita dopo la diagnosi

Nel primo appuntamento, venerdì nella sala T4 al primo piano del THotel, dalle 16 alle 18 si affronteranno gli aspetti e le problematiche dei pazienti lungosopravviventi: si tratta di oltre 3 milioni e mezzo di italiani che vivono attualmente con una diagnosi recente o pregressa di tumore e tra questi quasi 90mila sardi, che presentano sia problemi fisici conseguenti ai trattamenti antitumorali praticati che disturbi del tono dell’umore e stati d’ansia persistenti, oltre ad importanti problemi sociali: discriminazioni in ambito lavorativo, mancata valutazione dei costi sociali del tumore per il paziente e per i suoi familiari, difficoltà ad accedere ad alcuni servizi, come la richiesta di mutui e di prestiti, la stipula di assicurazioni e l’adozione di figli.

Di questi temi si parlerà in un dibattito aperto al personale sanitario e ai pazienti e moderato dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell’Azienda ospedaliero universitaria, cui parteciperanno tra gli altri, il fisiatra Andrea Marini, la paziente-giornalista Valentina Ligas, la giurista Eva Simola, presidente di Legalità Sardegna, e Francesca Piras, direttore generale dell’assessorato alla Sanità della Regione.

Lavori scientifici

Alla giornata del 14 ottobre, dedicata ai lavori scientifici, parteciperanno Viviana Galimberti e Giuseppe Curigliano, chirurga senologa e oncologo medico dello Ieo di Milano, Massimiliano Gennaro chirurgo senologo dell’Istituto Tumori di Milano, Marco Zappa dell’Osservatorio Nazionale screening oltre agli specialisti in ambito senologico che operano nella nostra regione.

