Tumore prostatico, esperti a confronto 

Si parlerà del tumore prostatico al congresso “Prostate Cancer Update 2025 - approcci innovativi nella gestione della malattia avanzata del tumore della prostata metastatico resistente alla castrazione (mCRPC)”, presentato dalla Struttura di Medicina nucleare dell’ospedale Brotzu di Cagliari, diretta dal dottor Michele Boero. L’appuntamento, dedicato a uno dei temi più complessi e in continua evoluzione dell’oncologia uro-genitale contemporanea, è sabato al Caesar’s Hotel di Cagliari dalle 9, ed è rivolto ai professionisti delle numerose discipline coinvolte nella gestione del tumore prostatico. L’obiettivo è favorire un aggiornamento scientifico rigoroso e un confronto qualificato, promuovendo un approccio integrato e orientato alla migliore presa in carico del paziente nelle fasi avanzate della malattia.

Le recenti acquisizioni in ambito biologico, l’evoluzione delle tecnologie diagnostiche e l’introduzione di terapie sempre più mirate rendono necessario un continuo perfezionamento delle competenze nella gestione multidisciplinare dei pazienti con mCRPC. Il congresso offrirà una panoramica completa degli sviluppi più rilevanti negli ambiti diagnostico, prognostico e terapeutico. Il programma, articolato in sessioni tematiche, approfondirà il ruolo crescente dell’imaging molecolare e della medicina nucleare, con particolare attenzione alla Radioligand Therapy (RLT) e alle tecniche di Next Generation Imaging (NGI). Saranno inoltre esaminati i progressi della medicina personalizzata, resa possibile dalla caratterizzazione molecolare – come l’analisi delle mutazioni BRCA e il conseguente counseling genetico – che consente di orientare con sempre maggiore precisione le scelte terapeutiche.

