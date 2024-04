Tumore ovarico, slitta lo screening  

«Al momento non sono ancora disponibili la data precisa di avvio del servizio e i recapiti specifici per prenotare le visite. Le informazioni saranno rese note ufficialmente attraverso un comunicato che sarà diffuso non appena saranno finalizzati tutti gli ultimi dettagli organizzativi».

Dopo aver annunciato, con una nota ufficiale, l’avvio delle prenotazioni, da ieri, per il nuovo servizio di screening gratuito contro il tumore ovarico a Palazzo Bacaredda, il Comune fa dietrofront. Anche perché ieri mattina al numero indicato nel comunicato sono arrivate decine di telefonate.

La decisione di attivare anche questo servizio è stata presa dalla Giunta comunale per contribuire a ridurre i ritardi nello screening e aumentare la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione. La delibera ha voluto ampliare il servizio già esistente di screening senologico e di sportello psicologico, gestito anch'esso a titolo gratuito. Il servizio, quando sarà attivato, si svolgerà al piano terreno del Municipio di via Roma 145. A garantirlo saranno i sanitari volontari dell'Associazione “Mai più sole contro il tumore” e della “Fondazione Taccia”.

RIPRODUZIONE RISERVATA