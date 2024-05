Tumore ovarico, 300 partecipanti alla passeggiata 

Una camminata di quattro chilometri, con oltre 300 partecipanti, per sottolineare l’importanza della promozione della salute e della prevenzione dei tumori con una diagnosi precoce. Ha avuto una grande successo, a San Gavino, la passeggiata “Insieme si vince” organizzata dall’associazione “Insieme si può” con la società Atletica podistica del paese e il Centro sportivo italiano.

Il lungo corteo è partito dal parco comunale “Rolandi”. La presidente dell’associazione sangavinese, Giusy Atzori, 56 anni, combatte da anni contro il tumore ovarico e da tempo è impegnata in una forte campagna di sensibilizzazione e di prevenzione: «Con questa camminata abbiamo dato voce – racconta – a tutte le donne che combattono e hanno combattuto contro un nemico silente. È la prima volta che si realizza una camminata sul tumore ovarico. Parte dei fondi raccolti sarà destinati all’associazione sarda per la ricerca oncologica ginecologica, parte servirà per l’acquisto di un ecografo per garantire programmi gratuiti di screening. Questo tumore è molto difficile da diagnosticare in fase precoce: per questo è importante sottoporci a regolari programmi. I sintomi non sono facilmente riconoscibili e sono simili ad altre patologie. Dobbiamo avere la forza di combattere, di non arrenderci mai e di camminare insieme».

A breve prenderà il via “Coccole per te”: make up con estetiste e acconciatori dedicato, aggiunge Atzori, «a chi sta attraversando un percorso di terapia oppure lo ha terminato. Vogliamo far sentire meglio le pazienti: prendersi cura di se stesse, nonostante le cure devastanti, può portare a un atteggiamento positivo sulla ripresa».

