Tumore? Lavorare nell’orto aiuta 

Lavorare la terra e raccogliere i suoi frutti come cura antitumorale: le conseguenze fisiche e mentali della malattia, come il disorientamento, il sentirsi sole e indifese, la paura del corpo che cambia, gli sbalzi d’umore e gli stati depressivi, oggi possono essere curati con l’ortoterapia, che si aggiunge alle cure classiche. Proprio a donne alle prese con una neoplasia è destinato il progetto dell’Orto terapeutico di Lu. L’intento di Maria Fois e suo figlio Andrea è aiutare le pazienti che si ritrovano ogni domenica nel Giardino di Lu, nelle campagne di Pimentel, in Trexenta, a sopprimere il dolore utilizzando l’agricoltura come cura.

Le testimonianze

«Ricevere una diagnosi di tumore ti devasta e ti catapulta in un’altra realtà», racconta Coralba Lunati, che nel gennaio scorso, in seguito a una mammografia di prevenzione, ha scoperto di avere un carcinoma infiltrante. Sporcarsi le mani nella terra, piantare i semi di frutta e verdura di stagione nel proprio filare e raccoglierne i prodotti a tempo debito: con dei semplici gesti le pazienti vengono aiutate a sentirsi meno sole e a distrarsi un po’. «Sembra assurdo – prosegue Coralba – ma lavorare all’Orto ti libera la mente: è come se in quelle ore lì tu non fossi affetta da alcun male».

È difficile per queste donne descrivere il loro stato d’animo in queste domeniche dedicate all’ortoterapia ma tutte concordano: andare al proprio filare per curare o raccogliere il frutto del proprio lavoro fa bene non solo al corpo ma anche alla mente. «In quelle ore – ricorda Francesca Parente, colpita nell’aprile scorso da un linfoma non Hodgkin e da poco dichiarata clinicamente guarita – spostavo l’attenzione che era sempre rivolta a me verso qualcosa che in quel momento mi dava una pace, una tranquillità d’animo e una soddisfazione indescrivibili». In mezzo a quei piccoli filari, in questo periodo ricchi di zucchine, melanzane, pomodori e delle ultime angurie Francesca ha scoperto in sé doti che non sapeva di avere, come quelle legate alla cura del raccolto. «Contro ogni mia aspettativa – confida divertita – ho scoperto di essere molto brava a piantare e curare frutta e verdura».

Socialità e relazioni

Le ore di ortoterapia, a cui si aggiungono lezioni come yoga e shiatsu, sono anche una grande occasione per socializzare ed entrare in contatto con tante persone: medici, terapisti, educatori professionali e soprattutto altre pazienti oncologiche. Queste giornate di “lavoro” quindi diventano l’occasione giusta per chiedere o dare un consiglio, scambiare una confidenza, fare due chiacchiere su tanti temi o semplicemente lasciare a casa, per qualche ora, la propria condizione di salute. “Come hai affrontato quella terapia? Cosa pensi di quel medico? Guarda che angurie ho raccolto nel mio filare!” sono solo alcune delle frasi che circolano di più tra un filare e l’altro in queste domeniche di sole e poco caldo autunnali.

«Ci si confronta tanto», prosegue Francesca con un velo di nostalgia, ora che è tornata alla sua quotidianità a Bologna: «Le altre donne mi hanno spesso dato il coraggio di cui avevo bisogno e sono nate delle bellissime amicizie».

Il futuro

Al momento le pazienti possono sfruttare solo un piccolo lembo di terra del Giardino di Lu per le loro coltivazioni. L’Orto di Lu è però destinato a diventare qualcosa di molto più grande: il progetto prevede la costruzione di un vero e proprio parco fuori dal giardino, accanto alle domus de janas di Corongiu, dove le pazienti oncologiche avranno a disposizione tre ettari di terreno per l’ortoterapia e i suoi benefici.

Non solo frutta e verdura di stagione: Maria Fois e le volontarie sono pronte alla piantumazione dei 5.000 bulbi di tulipano, la cui raccolta finanzia la ricerca contro il tumore ovarico.

