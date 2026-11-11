Tumore, incidenza quattro volte superiore 

Quale legame con il tumore polmonare?

L’incidenza del tumore polmonare è circa 4 volte superiore nei soggetti con BPCO e tale rischio aumenta ulteriormente nei fumatori. L'infiammazione persistente e i danni strutturali alle vie aeree tipici della BPCO favoriscono alterazioni cellulari che possono portare alla trasformazione neoplastica. I soggetti con tale patologia, fumatori o no, dovrebbero essere sottoposti ad uno screening annuale per il tumore polmonare con una TC torace a basse dosi. Studi recenti hanno rivelato che tale TC consente non solo una diagnosi precoce del tumore, ma anche una diminuzione del 20% della sua mortalità. È fondamentale la prevenzione primaria. (m.c.)