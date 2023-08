Tumore del seno iniziale e trattamenti sistemici  

Quando si parla di tumore al seno in fase iniziale? In questi casi, ci sono forme di malattia a più alto rischio di recidivare? E cosa si può fare?

Si parla di tumore al seno in fase iniziale (Early Breast Cancer, EBC) quando non c’è stata diffusione metastatica, vale a dire non sono presenti metastasi a distanza. Si considera un tumore al seno in fase precoce quello localizzato soltanto a livello del tessuto mammario o a livello del tessuto mammario e dei linfonodi ascellari omolaterali. In questo caso, sia che il tumore sia localizzato solo alla mammella o che sia presente già l’interessamento linfonodale ma senza metastasi a distanza, si può parlare di tumore al seno in fase iniziale, che viene considerato suscettibile di guarigione e che curiamo con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile il rischio che nel futuro si possano sviluppare delle metastasi a distanza. L’obiettivo dei trattamenti medici che effettuiamo dopo la chirurgia è quello di distruggere eventuali cellule tumorali che si sono staccate già dal tumore primitivo prima della chirurgia e che, entrate nel circolo sanguigno, potrebbero poi localizzarsi in altri organi o apparati dando luogo a metastasi. Dopo la diagnosi, il percorso che le pazienti dovranno affrontare dipende molto dal tipo di carcinoma mammario che, come sappiamo, non è un unico tumore ma è rappresentato da almeno tre sottotipi diversi tra loro: uno è il tumore con recettori ormonali positivi con negatività del recettore HER2 (tumore HR+/HER2-), poi c’è il tumore cosiddetto HER2 positivo, che può avere o meno i recettori ormonali e poi il tumore cosiddetto triplo negativo, che non presenta né i recettori per gli ormoni né il recettore HER2. Il percorso cambia a seconda che si tratti di uno di questi sottotipi tumorali. Il tumore al seno HR+/HER2- costituisce la stragrande maggioranza dei tumori della mammella, circa il 70% dei tumori identificati ricadono in questo sottotipo. Nella gran parte dei casi, sono tumori che vengono diagnosticati nella fase precoce e suscettibili di chirurgia conservativa, che vuol dire avere la possibilità di togliere solo il nodulo, valutare lo stato dei linfonodi e procedere alla terapia medica post-chirurgica. In un piccolo gruppo di pazienti, il tumore invece non è operabile subito ed è necessario effettuare un trattamento neoadiuvante prima dell’intervento chirurgico, che ha l’obiettivo di ridurre il tumore e consentire un intervento meno demolitivo rispetto a quello che sarebbe necessario se venisse effettuato l’intervento chirurgico come trattamento iniziale. Dopo l’intervento chirurgico si decide il trattamento post-operatorio, il cosiddetto trattamento adiuvante. I trattamenti post-chirurgici includono l’eventuale radioterapia sulla mammella residua e i trattamenti sistemici utili per distruggere le cellule tumorali eventualmente andate in circolo. I possibili trattamenti sistemici sono rappresentati dalla chemioterapia, dalla terapia antiormonale associata, nei casi a maggior rischio di recidiva e con indicazioni, alla terapia con abemaciclib.