Tumore al seno, visite gratuite sold out 

Tutto esaurito nel giro di poche ore. È il bilancio più che positivo del primo appuntamento di screening contro il tumore al seno organizzato dall’associazione Fidapa di Sestu, Comune, e dalla onlus Mai Più Sole.

Nel giro di poche ore dall’annuncio tutti i posti prenotabili via telefono, erano già sold out. E giovedì sera nella palestra della scuola di via Dante sono state fatte 14 visite. Un successo ma anche l’indicazione di un’esigenza molto sentita, quella di poter essere informati sulla propria salute. «La prevenzione è il mezzo più efficace per combattere questa patologia», spiega la vice presidente Fidapa Maristella Casula.

«Vista la grande esigenza di effettuare una prevenzione puntuale, stiamo lavorando per organizzare nuovi appuntamenti di screening», conclude l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau.

