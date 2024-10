Tumore al seno, screening gratuito preso d’assalto 

Dietro ogni appuntamento mancato, c’è la storia di chi ha atteso pazientemente il proprio turno, di chi ha sperato in una telefonata che confermasse l’appuntamento, di chi si è dovuta arrendere ai limiti di un sistema che, purtroppo, non riesce a rispondere a tutte le richieste. La giornata di screening al seno organizzata ieri a Quartucciu al Palazzetto dello Sport “Beatrice Lopez” ha messo in luce, ancora una volta, l’urgenza e la difficoltà per tante donne di accedere alla prevenzione.Con cento richieste per soli dodici posti disponibili, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con i Lions Club Monte Urpinu di Cagliari ha risposto solo a una piccola parte delle esigenze, lasciando molte donne in lista d’attesa, senza poter effettuare una visita con l’oncologa Carola Politi e la psiconcologa e Felicina Atzeri.

Proprio Atzeri, impegnata a rispondere alle numerose chiamate, ha espresso la volontà di continuare a offrire il proprio tempo affinché altre donne possano accedere al nostro sportello», ha detto, «molte donne mi hanno detto dell’impossibilità di prenotare visite in ospedale a causa dei lunghi tempi di attesa e non tutte hanno la possibilità economica di ricorrere alla sanità privata».

Non è però la prima volta che le quartuccesi si trovano ad affrontare questo disagio. Già nel 2022, nei locali di via Don Minzoni, erano state effettuate trenta visite, e anche allora in tante non avevano potuto accedere allo screening. L’assessora alle Politiche Sociali, Maria Grazia Fois, che allora aveva promesso nuove giornate, ha confermato ieri la sua intenzione di organizzare ulteriori appuntamenti, cercando di garantire nuove opportunità in tempi ragionevoli. «Ogni passo è un’opportunità», ha dichiarato, «sono convinta che, anche con piccoli passi, si possa costruire qualcosa di significativo per la nostra salute».

