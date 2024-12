«Tumore al seno, screening esteso sino a 74 anni» 

Estendere alla donne tra i 45 e i 74 anni d’età il programma di screening contro il tumore al seno su tutto il territorio nazionale. È questo l’impegno contenuto nell’ordine del giorno alla legge finanziaria che ha ottenuto il via libera dal Governo e che vede primo firmatario il presidente della Commissione Affari Sociali e salute, Ugo Cappellacci, e che prevede una cadenza annuale e/o biennale, a seconda della fascia d’età per le donne beneficiarie degli screening.

Che cosa cambia

«Attualmente la campagna di prevenzione è raccomandata e gratuita tra i 50 e i 69 anni» evidenzia Cappellacci. «L’ordine del giorno approvato esprime una volontà forte e condivisa di rendere stabile un’azione fondamentale per contrastare il tumore, ampliando l’offerta e la possibilità di aderire agli screening, come avviene già in diverse regioni. Grazie alla prevenzione, si può affrontare il tumore in uno stadio ancora non avanzato, che significa salvare vite. Questo è il modello di sanità che vogliamo: un sistema che si prenda cura delle persone prima ancora che siano considerate pazienti da curare».

