Tumore al seno, prevenzione gratuita e visite tutto l’anno 

A tingersi di rosa non sarà solo ottobre - mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno - ma tutto l’anno. Parte da Quartu la campagna di prevenzione oncologica gratuita, per il terzo anno consecutivo, con una novità rispetto al passato: le viste senologiche a costo zero si potranno fare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni dei medici che hanno deciso di aderire, primo fra tutti Daniele Farci, direttore dell’Unità di Medicina e Oncologia della Nuova Casa di Cura di Decimomannu.

La missione della campagna di prevenzione è racchiusa nel nome: “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, scelto dall’associazione Mai più sole contro il tumore, con la Fondazione Taccia, al Comune, e all’assessorato alle Politiche sociali che ha messo a disposizione i locali del centro servizi di via Zara per ospitare screening e sportello del benessere psicofisico.

Ieri il taglio del nastro nello stabile fronte piazza Sant’Elena. «Lo screening sarà operativo due volte alla settimana e con dei medici specializzati a disposizione», ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. Si parte il 10 ottobre con le prime visite senologiche ecografiche, gratuite e su prenotazione (chiamando al numero 3518900247, o scrivendo a info@maipiusole.com, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12,30). «La prevenzione è importantissima e spesso salva la vita», ha ricordato Albachiara Bergamini, presidente dell’associazione Mai più Sole. «Ora vogliamo fare qualcosa di più, grazie al supporto dei bravi medici che ci accompagnano in questo percorso, garantendo visite senologiche ed ecografiche gratuite, il martedì e il giovedì su prenotazione, disponibili tutto l’anno». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA