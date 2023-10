Tumore al seno, parte il piano per ridurre le attese 

Oggi il tempo medio che intercorre al Businco tra la diagnosi di tumore alla mammella e l’intervento chirurgico si aggira intorno ai 2 mesi, ma tra la primavera e l’estate si è arrivati anche a 70 giorni, mentre i protocolli ministeriali per l’oncologia prescrivono massimo 30 giorni.

Una situazione drammatica, denunciata in più occasioni da pazienti, medici, politici (in prima linea la consigliera regionale dei Riformatori Annalisa Mele) e sindacati, che ha portato molte malate sarde a scegliere di andare a curarsi in altre regioni.

Adesso finalmente qualcosa si muove. La direttrice generale dell’Arnas Brotzu Agnese Foddis ha firmato un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per l’abbattimento delle liste d’attesa della chirurgia senologica. Insomma, si cercano chirurghi, anestesisti e infermieri disponibili a fare prestazioni aggiuntive, una soluzione adottata nell’Isola in tante altre specialità in difficoltà e, soltanto ora, avviata pure per il cancro al seno.

Soddisfazione da parte di Gianfranco Angioni, referente di Usb Sanità: «A questo punto è indispensabile procedere con una ricognizione oculata del piano del fabbisogno del personale per incrementare le dotazioni organiche delle sale operatorie allo scopo di portare a regime gli interventi chirurgici».

Oggi alle 15, nell’aula Boscolo della Cittadella Universitaria di Monserrato, si svolgerà un evento dal titolo: “Prevenzione primaria del tumore alla mammella: una proposta UNICA”, durante il quale saranno presentati i risultati di uno studio che vede tra i fattori di rischio di tumore alla mammella anche il consumo di alcol, e per divulgare e rendere disponibile gratuitamente una applicazione realizzata da un gruppo multidisciplinare dell’Università di Cagliari che permetterà alle donne di aumentare la conoscenza dei fattori di rischio.

Intanto il Rotary Club di Cagliari promuove il progetto di screening dei tumori della mammella, con lo scopo di donare prestazioni di diagnostica ecografica e radiologica a 150 donne. Azioni di sensibilizzazione e pubblicità saranno portate avanti in strutture come le mense Caritas, le parrocchie locali ma anche tramite i profili social delle associazioni. Si svolgeranno inoltre azioni di reclutamento mirato alle donne che, per ragioni di fragilità economica e sociale, non possono accedere alle prestazioni offerte in regime libero professionale, donne a più alto rischio di giungere tardi alla diagnosi.

Le interessate potranno contattare il centro diagnostico e chiedere informazioni al numero 342.3969023, verificando la propria eleggibilità tramite l’Isee, che dovrà essere pari o inferiore a 21.620 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA