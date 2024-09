Tumore al seno, la panchina rosa è un’opera d’arte 

Un messaggio artistico per la prevenzione dei tumori femminili a San Gavino: in piazza della Resistenza, il noto street artist Manu Invisible ha realizzato una panchina rosa con la scritta “armonica” come anagramma di carcinoma.

L’artista mascherato ha raccolto l’invito dell’associazione “Insieme si può”, in prima linea contro le neoplasie: «Manu Invisibile – spiega la presidente del sodalizio, Giusy Atzori – ha voluto gestire tutto lui, dedicando del tempo prezioso e donando alla collettività un’opera d'arte, la panchina rosa, come simbolo della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. La panchina, che sarà inaugurata il 6 ottobre al termine della camminata rosa, cela un messaggio importante: non far sentire sole le donne che stanno lottando o hanno lottato contro il tumore al seno».

Giusy Atzori ha assistito con emozione alla realizzazione della panchina: «Manu Invisible è un ragazzo di una gentilezza e disponibilità uniche: ama e crede in tutto ciò che fa. Non riesco a descrivere il turbine di emozioni che ho vissuto nel vedergli realizzare la panchina, né i volti dei bambini, dei passanti e di tante persone che si sono avvicinate ad ammirare il suo lavoro e congratularsi con lui».

