Tumore al seno, boom di visite per lo screening preventivo gratuito 

Che non ci si sarebbe fermati all’ottobre rosa già si sapeva e così visite gratuite ed ecografie per la prevenzione del tumore al seno promosse dall’associazione Mai Più sole e dal Comune che ha messo a disposizione i locali in via Zara, vanno avanti a ritmo serrato con una frequenza di una volta alla settimana.

E in poco meno di due mesi sono già 80 le donne che si sono sottoposte ai controlli con i medici specialisti che si stanno alternando negli ambulatori. Tra gli specialisti anche Maria Antonietta Barracciu medico, radiologo, senologo che spiega. «Queste visite sono una grandissima opportunità perché non solo le donne vengono visitate ma facciamo formazione e informazione sanitaria. L’ecografia è indicata per le donne al di sotto dei 40 anni di età, dopo deve essere accompagnata dalla mammografia. Importante che il Comune abbia concesso locali molto accoglienti».

Soddisfatte le pazienti. «Faccio i controlli per la prima volta» dice Giulia Cabras 37 anni, «avrei dovuto cominciare molto prima ma spesso si rinuncia perché le liste di attesa sono lunghissime e non tutti hanno la possibilità di andare in privato». E poi c’è la giovanissima Aya Hosper 17 anni: «Ho deciso di venire a farmi controllare. Sono giovane ma è meglio stare sicuri».

