Tullio Solenghi: «Sardegna, casa mia» 

Quando si accingeva a scrivere, metteva innanzitutto un disco sul piatto. A volte era una scelta, altre un’intuizione. Le note, poi, riverbavano nelle parole. Ascoltare quelle scritte da Sergio Atzeni in “Passavamo sulla terra leggeri“ (Sellerio), stasera, al Parco naturale regionale Molentargius Saline (alle 21), sarà un po’ come rivivere quel momento di creazione. La musicalità di quelle pagine, pubblicate postume nel 1996 per la prima volta da Mondadori, insieme con l’ironia profonda dello scrittore sardo scomparso prematuramente nel 1995 nell’isola di San Pietro, a soli 43 anni, risuoneranno nelle voci di Tullio Solenghi ed Elena Pau, enfatizzate dalle musiche originali di Alessandro Nidi al pianoforte. Il reading, con l’adattamento di Rossana Copez, che vi ha aggiunto alcune poesie di “Versus” (edizioni Il Maestrale), è il terzo appuntamento di Quartu Cultura Festival, organizzato dalla Fondazione Quartu Cultura, e dedicato ai linguaggi della musica, danza, letteratura, teatro.

Una lunghissima collezione di successi e riconoscimenti per la sua attività di attore teatrale, regista, imitatore e conduttore televisivo, sia insieme con Massimo Lopez e Anna Marchesini (scomparsa nel 2016), sia da solista, Solenghi (genovese, 77 anni) si è cimentato con il testo di Atzeni forte della sua cinquantennale esperienza teatrale. Un racconto epico e immaginario sull’origine delle genti che hanno abitato la Sardegna.

Che cosa sa e apprezza del cantore del popolo sardo?

«Non ho avuto la possibilità di conoscere lo scrittore, ma ho amato “Passavamo sulla terra leggeri“. L’acume di raccontare una terra avvalendosi della potenza del mito è un privilegio che condivide con pochissimi».

In particolare, che cosa ha amato del romanzo?

«È un racconto inusuale. Considerato il tema, uno si aspetterebbe un taglio storico, invece Atzeni sceglie la mitopoiesi, che rammenta Omero e l’epica classica. Leggerlo ad alta voce è come officiare un rito collettivo».

Ha letto qualcos’altro?

«No, ma mi ripropongo di farlo. Studiare un testo come “Passavamo sulla terra leggeri“ è impegnativo, e al momento non ho il tempo e l’attenzione necessari».

Se ne avesse la possibilità, che cosa chiederebbe ad Atzeni?

«Gli avrei chiesto di fare un lavoro analogo per la mia Liguria, che ha molte affinità con la Sardegna, nonché solidi legami storici».

In Sardegna, ormai è di casa.

«Dacché Margherita, la mia primogenita è sposata con un sardo, ci vengo spesso, e amo molto Cagliari dove mia figlia vive. Dico sempre che il Poetto è la Rimini sarda».

Per avvicinare alla lettura di un’opera letteraria, qual è la forza del reading?

«La capacità di restituire la viva voce dei protagonisti, che poi è la stessa forza del teatro. Io ho una solida confidenza con la lettura pubblica ad alta voce, avendo portato in scena “Decameron”, “Odissea”, “Iliade”, “Don Chisciotte”».

Lei è un attore comico, ci sarà anche l’occasione di sorridere durante il reading?

«Sorridere è il verbo appropriato. Un’ironia garbata è il fil rouge del racconto».

Che cosa rende irresistibile il teatro?

«Il teatro non tramonterà mai, perché ci sarà sempre qualcuno che racconterà una storia a qualcun altro. Un rito di gioia che si ripeterà all’infinito».

