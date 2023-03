Tulipani, il fascino discreto: mille sfumature dell’amore 

Nel paese dello zafferano, il campo fiorito si districa tra zone pianeggianti e dolci pendenze collinari tipiche della Marmilla, che accentuano la particolarità di queste esplosioni cromatiche che madre natura offre ai nostri occhi. Quest’anno le varietà di tulipani sono settanta, ma si contano pure 450 varietà di fiori tra iris, peonie, muscari, narcisi, giacinti, allium, ranuncoli: geofite che rimangono quiescenti durante la stagione fredda, per poi sprigionare colori su colori non appena si innalzano le temperature. Sono inoltre cinquemila, poi, le rose presenti, di 500 diverse varietà. I bambini fino agli 11 anni e le persone con disabilità possono accedere al parco gratuitamente. Per tutti gli altri il voucher, che permette l’ingresso e comprende un vaso di tulipani, vale 9 euro. Il parco ama gli animali, purché tenuti al guinzaglio. In questo periodo sono proprio i tulipani a fiorire, assieme a giacinti e narcisi. Man mano che loro sfioriscono sarà la volta, progressivamente, di un turnover colorato di ranuncoli, iris, peonie e poi arrivare al culmine della stagione con la fioritura dei roseti, per non interrompere questo continuum di armonia. «Oltre ai fiori, nel parco sono presenti tantissimi ulivi secolari tra cui due millenari, patrimonio dell’Unesco», aggiunge Michele Galitzia da Hobbyflor. Attualmente “Beranu Froriu” fa parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani, un network che si occupa di raggruppare i più bei giardini del nostro Paese.

I due giardini “incantati” si trovano tra Marmilla e Trexenta, nel cuore della Sardegna centro-meridionale. Il Parco “Beranu Froriu” di Turri, che letteralmente significa “Primavera in Fiore”, è organizzato da Hobbyflor. È unico nel suo genere e rimarrà aperto fino al 4 giugno. In Trexenta. l’altra meraviglia è il Giardino di Lu a Pimentel, aperto dal 19 marzo, un campo colorato in memoria di Luena, scomparsa per un cancro ovarico quando aveva ancora un’intera vita davanti.

Con l’arrivo della primavera la natura si risveglia e i colori prendono il sopravvento, con fiori e piante dipingono il paesaggio portando un’atmosfera di allegria. L’aria comincia a scaldarsi, ma non eccessivamente, realizzando frangenti ideali per passeggiate in mezzo alla natura. La primavera è una stagione piacevole. Diventa pittoresca quando colori straordinari incontrano profumi incredibili di fiori che formano dei veri e propri bouquet naturali, e in Sardegna ci sono due luoghi incantati, con i tulipani a fare padrone in questa armonia cromatica. Hanno finalità diverse, uno esterna la bellezza della natura e delle fioriture, l’altro incorpora valori importanti che fanno della beneficenza e della ricerca il proprio caposaldo. Entrambi sono assolutamente da visitare e si configurano ideali per gli amanti della natura e della fotografia, ma anche per chi abbia voglia di spendere una giornata diversa ricaricandosi di energie positive.

I luoghi del cuore

Turri

Pimentel

Una trentina di chilometri a sud est, Pimentel offre un’altra meraviglia. Migliaia di tulipani di tutti i colori e il Giardino di Lu devolve il ricavato dalla vendita dei fiori all'attività per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. La storia del Giardino di Lu nasce dal gesto di amore di una madre: «Mia figlia si chiamava Luena e adorava i tulipani». La fondatrice del giardino, Maria Fois Maglione, ha creato l’associazione “Il Giardino di Lu” nel 2016 in memoria di Luena, strappata alla vita da un tumore ovarico a soli 37 anni: «Siamo un campo di tulipani che ha una funzione ben precisa, finanziare la ricerca. Abbiamo avuto riconoscimenti a livello nazionale e siamo felici del nostro lavoro», spiega la fondatrice, che in poco tempo ha trasformato un percorso personale in una grande sfida che ha coinvolto una comunità in continua crescita di volontari e donatori, con i tulipani come mezzo per finanziare la ricerca scientifica contro alcuni tra i tumori più comuni nelle donne. Dall’anno scorso finanziano progetti dell’Università di Cagliari, assieme ad alcune borse di studio. Sarà una passeggiata in mezzo alla natura, un piccolo gesto per il visitatore, ma un grande passo per la ricerca.

