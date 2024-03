Tulipani e colori: due appuntamenti nel Giardino di Lu 

«Quest'anno il Giardino di Lu risplenderà di luci e colori: un’oasi di bellezza e incanto»: così la presidente dell’associazione, Maria Fois Maglione, annuncia che sabato 23 il campo di tulipani inaugurato a Pimentel cinque anni fa da Fois in ricordo della figlia scomparsa, aprirà i cancelli. A disposizione dei visitatori circa 250 mila tulipani piantati negli scorsi mesi dalle volontarie. Sarà possibile raccoglierne.

Dopo giorni di incertezza a causa del maltempo e del lungo lavoro da fare tra i filari, si parte con due appuntamenti: domani alle 15 “Il giardino della Poesia”, ospite il poeta Franco Arminio, mentre domenica alle 15 sarà inaugurato il murale “Morte è Vita”, realizzata in collaborazione con lo street artist ManuInvisible. «È stato un grande lavoro di squadra», spiega Fois: «ManuInvisible ha lavorato sull’idea che noi gli abbiamo raccontato. Ho coinvolto tante persone diverse per età, esperienza e professioni in modo da allargare ancora di più il giro dell’informazione sul tumore ovarico». Da quest’anno nel Giardino di Lu ci sarà una nuova area: «È una sorta di area relax chiamata “Rinascita” dove abbiamo piantato non solo tulipani ma anche girasoli», chiude Fois.

