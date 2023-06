Tuffo per fare un video Disperso nel Secchia 

MODENA. Non hanno avuto esito le ricerche avviate mercoledì pomeriggio per individuare Yahya Hakimi, 18 anni, disperso nel fiume Secchia dove si era tuffato nonostante la forte corrente. Ieri mattina il corso del fiume è stato deviato nel punto dove il giovane si è lanciato, noto con esattezza perché il momento è stato immortalato con lo smartphone da un amico minorenne presente. La deviazione dell’acqua è stata resa possibile da un intervento di Aimag, che gestisce la centrale elettrica in zona. Intanto l’istituto Cattaneo-Deledda che il giovane frequentava esprime tutto il proprio dolore per l’accaduto: «Siamo tutti profondamente dispiaciuti - afferma la dirigente, Alessandra Zoppello - per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all'età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni». Tanti i messaggi di cordoglio giunti anche all’Istituto scolastico, indirizzati ai docenti e alla famiglia.

