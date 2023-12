Oltre 90 temerari per il primo bagno di Capodanno, la goliardata tutto cuore nella spiaggia di Balai. Gli iscritti sono destinati ad aumentare per azzardare il tuffo nelle acque gelide dell’arenile più apprezzato di Porto Torres. Il più anziano Salvatore Delogu, 89 anni, seguito dall’ex muratore Piero Tanca, 85 anni, e poi amministratori, sindacalisti e volontari per un momento di divertimento e solidarietà. Il ricavato andrà in beneficienza.(m.p.)

