Tuffo dagli scogli, ferita una giovane 

Un pomeriggio al mare dedicato ai tuffi con gli amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una giovane di Carbonia. È intervenuto l’elisoccorso, ieri nel pomeriggio, a Calagrotta, località dell’isola di Sant’Antioco frequentata particolarmente da chi ama esibirsi in tuffi spettacolari. Anche Carlotta Cossu, 20 anni di Carbonia, non era la prima volta che si tuffava da un’altezza di 20 metri. Ieri però, qualcosa non è andata per il verso giusto e la ragazza prima di impattare con l’acqua ha toccato con il corpo uno spuntone di roccia. È rimasta bloccata nella parte bassa degli scogli dove è stata soccorsa dai volontari dell’Avas di Sant’Antioco. Il trauma e soprattutto l’altezza da dove è caduta la giovane bagnante ha fatto propendere per la richiesta di intervento dell’elisoccorso che ha issato in volo l’imbragatura con la ferita. La zona, costituita prevalentemente da scogliere non consente l’atterraggio. Il mezzo aereo l’ha trasportata all’ospedale Sirai di Carbonia.