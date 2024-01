Tuffo a Scivu per Capodanno 

Iniziare il nuovo anno con un tuffo in mare. È questa l’originale iniziativa che è stata organizzata da nove sangavinesi – Marianna Mainas, Roberto e Stefano Manias, Lorena Lai, Luca Usai, Sergio e Nicola Piccioni, Adriano Angei, Antonello Figus – e dal villacidrese Luca Flore. In precedenza il bagno di Capodanno veniva organizzato a Funtana Mare a Gonnesa e vedeva la presenza tra gli altri di Marianna Mainas e del nonno Giovanni Mainas: «Ho iniziato a fare il bagno con lui dal 2015 e senza di lui dallo scorso anno. Abbiamo voluto continuare questa tradizione - spiega la nipote - e per il 2024 ho deciso di farlo a Scivu nella marina di Arbus coinvolgendo amici e parenti per iniziare al meglio questo nuovo anno». Così questo simpatico gruppo di amici non ha avuto paura delle temperature dell’acqua gelida e per Antonello Figus (ora ex finanzierie) ieri è stato anche il primo giorno da pensionato. ( g. pit. )

