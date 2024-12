Tuffi vietati al parco: monta la protesta degli ambientalisti 

Il numero di campi-boe in Area marina protetta è stato dimezzato, da 125 gli ormeggi sono diventati 63. Ma adesso è in arrivo un altro grosso problema: il divieto di balneazione all’interno dell’area adibita agli ormeggi. Lo impone il ministero dell’Ambiente e la novità ha già messo in allarme operatori della nautica e diportisti. Pagare l’ormeggio per poi non poter nemmeno fare un bagno appare come una vera e propria beffa. Le associazioni ambientaliste Earth Gardeners, Italia Nostra, Lipu, Parco NordOvest Sardegna, Punta Giglio Libera- Ridiamo Vita al Parco, SardegnAmbiente e Sardenya i Llibertat in una nota hanno denunciato l’incongruenza, specificando pure che l’interdizione alla balneazione sarebbe valida pure da terra. I bagnanti che si trovano nella costa in prossimità degli ormeggi, dunque, non potranno più tuffarsi e il Parco dovrà richiedere una specifica ordinanza di sicurezza e posizionare apposita cartellonistica a terra, in più lingue, per segnalare il divieto. «In questo momento gli Enti stanno dando pareri discordanti», svela il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù. «È un problema comune a tutte le Aree marine protette in Italia e stiamo chiedendo al Ministero una soluzione ragionevole», aggiunge. Ieri, intanto, si è riunito il Cda del Parco per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai 63 campi ormeggio che serviranno a tutelare le praterie di posidonia oceanica. Oggi a Roma, invece, il presidente del Parco di Porto Conte prenderà parte agli Stati Generali delle Aree marine protette. «Sicuramente verrà affrontato il problema del divieto di balneazione», anticipa Emiliano Orrù. (c. fi.)

