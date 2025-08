Tuffi mondiali da Porto Flavia 

Tornano i tuffi spettacolari e adrenalinici sullo sfondo minerario di Porto Flavia con Marmeeting, che quest’anno, sempre all’interno dello stesso palcoscenico naturale dell’edizione precedente, organizza e ospita la World Aquatics High Diving World Cup, la Coppa del Mondo dei tuffi dalle grandi altezze.

Presentata durante una conferenza stampa tenutasi ieri mattina presso la sede del Coni a Roma — alla presenza del direttore sportivo nazionale Asi Andrea Ruggeri, del dirigente nazionale Asi Giancarlo Carosella, dell’ex direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, dell’event manager di Marmeeting Franco Varese, del sindaco di Iglesias Mauro Usai, e dell’assessore allo Sport del Comune di Iglesias Vito Spiga — la World Aquatics High Diving World Cup si disputerà il 30 e 31 agosto. L’evento rappresenta non solo una grande vetrina sportiva per Iglesias, ma anche un’importante occasione di richiamo turistico.

La vetrina

«Lo sport è uno strumento ideale per dare nuova vita a questi luoghi – ha dichiarato Mauro Usai, sindaco di Iglesias, durante la conferenza –. Porto Flavia è un porto sospeso sul mare, davanti al faraglione più alto del Mediterraneo. Come un vero porto, sarà un luogo di incontro per atleti da tutto il mondo e una vetrina per gli appassionati di questo sport».L’evento lo scorso anno è stato mediaticamente seguito da più di 1 milione di persone. Sulla portata della manifestazione che Iglesias si prepara a ospitare, il sindaco aggiunge: «Quando abbiamo detto che le tappe erano Singapore e Iglesias, molti pensavano fosse uno scherzo. Ma è reale. Abbiamo lavorato duramente con la famiglia Varese per creare la piattaforma che ospiterà atleti di tutto il mondo. Questa manifestazione permette di riscoprire quell’entusiasmo delle nostre comunità verso una riconversione di aree minerarie dismesse che anni fa potevano sembrare un probema ma che oggi rappresentano concrete opportunità sotto tanti punti di vista».

La sfida

La disciplina che porterà Marmeeting nel territorio è quella dell’High Diving, che prevede tuffi da un’altezza massima di 28 metri per gli uomini e 23 per le donne, con una velocità che può raggiungere gli 85 km/h durante l’esecuzione. Negli anni la competizione ha ospitato atleti celebri del calibro di Tania Cagnotto e Nino Benvenuti. Lo scorso anno Marmeeting ha portato cinquemila spettatori dal vivo a Porto Flavia.Quest’anno la World Cup, inserita nel ranking mondiale dell’High Diving, prevede due piattaforme da 20 e 27 metri, quattro round distribuiti su due giornate, e la partecipazione di 24 atleti (12 uomini e 12 donne) provenienti da tutto il mondo, valutati da una giuria internazionale. «Due anni fa con Franco e Oreste Varese è iniziato tutto per caso – ha raccontato l’assessore Spiga –. Porto Flavia è una singolarità ingegneristica nata 101 anni fa: l’anno scorso, in occasione del centenario, l’abbiamo celebrata con il Marmeeting. Il cambio generazionale ha portato una nuova visione a Iglesias, passando dall’industria al turismo, e lo sport rappresenta uno dei veicoli con cui questo sta avvenendo».

