Tuffi e tintarella d’autunno nelle spiagge del Sud Sardegna. Da Teulada a Villasimius passando per Nora e Chia la costa è stata presa d’assalto da turisti italiani e stranieri.

Più stranieri a Pula

Nicola Palomba, gestore dell’hotel Costa dei fiori, a Pula, spiega: «In bassa stagione certe strutture lavorano meglio per via dell’alta affluenza di stranieri». Le temperature miti e la bellezza del mare hanno convinto molti a prolungare la vacanza o concedersi una fuga fuori stagione. A Tuerredda, per esempio, ieri presa d’assalto dai bagnanti.«È la prima volta che veniamo a Pula – raccontano Maurizio Lualdi e Grazia Morandi, dalla provincia di Varese – in questo periodo c’è una tranquillità unica». Soddisfatti anche Rita e Luca Tomasello da Capoterra: «La stagione si sta allungando sempre di più e stanno aumentano i turisti stranieri. Nora è migliorata: oltre al mare, sono gli stabilimenti a spingere i visitatori a restare anche in bassa stagione». Non mancano però voci critiche. Davide Claps, turista toscano, mette in guardia: «Amo la Sardegna, vengo qua ogni in anno in questo periodo - dice – ma c’è troppa tolleranza verso i campeggiatori abusivi, soprattutto a Cala Cipolla. Non portano valore e servirebbe più controllo».Soddisfazione per i chioschi e le strutture ancora aperte vicino alle spiagge e non solo: «Continua ad esserci movimento a Pula – afferma Eleonora Chillau, responsabile dei ristoranti S’Incontru e Rada e del chiosco Nomad in Riva – A ottobre ci sono meno famiglie e più persone intente a fare sport». Sulla stessa linea anche Samuel Secci, barista del chiosco Arveskida, a Chia: «Solitamente chiudiamo i primi novembre, quindi sappiamo che sino a quel periodo data c’è lavoro – aggiunge – Sono tantissimi gli stranieri che vengono in questo periodo. A livello di numeri ci ritroviamo con quelli dell’anno passato».

Qualità nel Sarrabus

Dalla borsa sotto l’ombrellone tira fuori una scatola di cioccolatini svizzeri, quelli con il liquore. «Gianni, sono per te e per tua moglie». Clienti d’ottobre allo stabilimento Notteri di Porto Giunco, quello gestito da Gianni Pusceddu. Clienti soprattutto svizzeri (come la signora Francoise, in vacanza con marito e figli piccoli) che ieri – assieme a tedeschi e francesi - hanno affollato una delle principali spiagge di Villasimius. «Se c’è il sole – spiega Pusceddu – i turisti arrivano in gran numero. Io oggi ho oltre la metà degli ombrelloni occupati, trenta su cinquanta. Ma cè molta più qualità. Solo per fare un esempio: se in alta stagione ordinano un calice di vino adesso chiedono direttamente una bottiglia». Novanta per cento stranieri, orario d’arrivo: mezzogiorno. «Restano sino alle 17 – conclude Pusceddu – Ci sarebbe da rivedere la politica dei parcheggi, e cioè far pagare dieci euro ad ottobre come ad agosto non mi pare congruo. Io ho quasi dimezzato i prezzi, un ombrellone e due lettini costano appena venti euro».

Spiaggia affollata anche poco più avanti, in prossimità del Timi Ama, dove c’è lo stabilimento Delfino Beach, uno dei punti di riferimento dell’intera costa sud est (premiato come eccellenza dalle riviste di settore). Anche qui tanti stranieri (svizzeri, tedeschi, francesi, americani e poi est Europa) ma non mancano gli italiani. Il titolare Sandro Pitzalis: «Abbiamo delle potenzialità immense, dobbiamo fare in modo di trasformare anche ottobre, e persino novembre, in mesi simili a quelli dell’alta stagione. Parliamone assieme, imprenditori e politica regionale. Possiamo riuscirci».Tanti lettini e ombrelloni, ieri mattina, anche a Costa Rei. «C’è un po’ di vento – dice Giovanni Olivieri, dello stabilimento Bagno Chaplin – ma i turisti il bagno se lo fanno ugualmente. Anno dopo anno i numeri d’ottobre aumentano. Anche per questo restiamo aperti sino alla fine del mese».

