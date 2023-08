«Tuffi che passione, ma troppi rischi» 

Tre incidenti in mare, a Sant’Antioco, Masua e Carloforte, di cui uno particolarmente grave, con l’intervento dell’elisoccorso in poco meno di un mese a causa di tuffi azzardati nelle località balneari del Sulcis. Abbastanza per convincere chi ogni giorni lavora per la sicurezza delle persone e chi interviene dopo gli incidenti a lanciare un monito: «Anche quando ci si diverte serve grande attenzione».

I siti

A Sant’Antioco Cala Grotta, nei pressi di Cala Sapone, è uno dei siti preferiti e due giorni fa è stato teatro di un grande spavento per una giovane che ha riportato un danno (per fortuna lieve) alla colonna. Tanti i tuffi anche dallo scoglio di Su Mussareddu, vicino a Maladroxia. A Calasetta: i più coraggiosi scelgono i Nido dei passeri dove la scogliera offre diverse altezze, oppure a Punta Manca vicino a Sotto Torre. A Porto Pino: la grotta dei baci, a Carloforte le Conchette in località la Conca. In tutti questi siti non sono rari gli incidenti. «La massiva frequentazione turistica delle splendide scogliere costituisce un'enorme gratificazione di quella naturale bellezza che le stesse rappresentano - dice Fabio Vaccaro, comandante della Capitaneria di porto di Sant’Antioco - tuttavia va fatto costante monito ai bagnanti di evitarne la fruizione, soprattutto ad altezze elevate, al solo fine di tuffarsi in mare. Gli splendidi bassi fondali celano insidie non indifferenti, a maggior ragione per tuffatori improvvisati o non professionisti. Talvolta anche il semplice camminamento senza calzature idonee determina un concreto pericolo di rovinose cadute sulle rocce».

L’esperto

Lo ribadisce Enrico Senis di sant’Antioco che, da giovane, partecipava alle gare di tuffi e quasi sempre vinceva lui: «Tuffarsi è soprattutto concentrazione, esperienza e consapevolezza di ciò che si sta facendo – spiega – oggi mi tuffo da altezze inferiori a quella massima che è di poco inferiore ai 20 metri. Quello che trae in inganno, è l’altezza, tutti scelgono subito il punto più alto. Altri credono che sia un gioco e sottovalutano il rischio. Mai spingere l’amico o l’amica. Ci vuole tempo, bisogna imparar». Da queste parti raccontano episodi incredibili di turisti inesperti che si tuffano per dare la possibilità a amici e genitori di scattare la foto ricordo delle vacanze.

Il medico

Il dato che emerge relativo ai traumi riportati a livello cervicale e spinale sono alti «e una buona fetta sono riconducibili proprio ai tuffi in mare - precisa l’ortopedico Giuseppe Onnis, che opera nei poliambulatori di Sant’Antioco e Giba - il consiglio che mi sento di dare è quello di non tuffarsi mai “di testa”, a meno che non parliamo di persone preparate e allenate a livello sportivo. Il dato aumenta come è normale che sia nei mesi estivi e purtroppo non risparmia nemmeno i bambini. Verificare sempre la profondità dell’acqua e privilegiare altezze moderate da dove tuffarsi calcolando tutto, la presenza di scogli e la distanza dagli stessi er l’impatto. Si rischia dalla distorsione del rachide cervicale ai casi gravi e gravissimi di tetraplegia se non addirittura la morte. Se ci si rende conto di aver subito un trauma, stare assolutamente fermi in attesa dei soccorsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA