Tuerredda, si guarda al modello La Pelosa 

Inviato

Teulada. La regola del “chi prima arriva meglio alloggia” non piace al sindaco Angelo Milia: per Tuerredda, già dall’estate prossima, potrebbero arrivare novità importanti. Il numero chiuso, nelle intenzioni della Giunta insediata appena due mesi fa, non si tocca: «La limitazione degli accessi alla spiaggia l’abbiamo ereditata dall’amministrazione precedente», premette Milia, 52 anni, ingegnere. «Vogliamo mantenerla, ma pensiamo che le modalità per applicarla possano essere migliorate». All’orizzonte c’è l’ipotesi degli ingressi su prenotazione e a pagamento.

Il nodo è quello di chi, non avendo prenotato uno dei 371 posti a disposizione nei due stabilimenti balneari, ambisce a fruire della spiaggia libera: in questi giorni, il limite delle 729 persone ammesse si esaurisce nel giro di un’ora, e già alle 9-9,30 si rischia di vedersi negare l’accesso. Per entrare, insomma, occorre affrontare una levataccia.

Posti limitati

I tabelloni installati a suo tempo nel territorio e la app “tuerredda.spacli.it”, che riportano in tempo reale i dati sui posti liberi, non bastano: «Per esempio – spiega Milia – non precisano quante persone, in quel momento, siano in fila per entrare. Vogliamo evitare a chiunque l’esperienza di mettersi in macchina, arrivare a Tuerredda e restare delusi. Per far cessare questi “viaggi della speranza”, problematici sia per i bagnanti sia per la viabilità di quel tratto di costa, stiamo guardando ad altre esperienze di gestione di spiagge a numero chiuso nell’Isola. Per esempio La Pelosa, a Stintino». Dove per la spiaggia libera ci si prenota tramite una app, i posti sono 1.500, metà prenotabili soltanto nelle 48 ore precedenti all’arrivo, e si paga un ticket di 3 euro e 50.

Anche a Tuerredda si pagherà? «Ci stiamo ragionando. Al momento è prevista una contribuzione volontaria. A Teulada, bella anomalia, non si paga la tassa di soggiorno. Un biglietto, anche simbolico (1 euro o 1,50), ci consentirebbe di incassare qualche decina di migliaia di euro per fornire i servizi di cui i turisti lamentano la mancanza: docce, utili anche per trattenere la sabbia sull’arenile, e bagni confortevoli. Ora quello che c’è viene fornito dagli stabilimenti».

In Consiglio, in minoranza, siede anche Alessandro Serafini, ex vicesindaco nella Giunta guidata da Daniele Serra cui si devono le disposizioni in vigore a Tuerredda: numero chiuso, divieto di fumo (tranne alcune aree attrezzate e delimitate degli stabilimenti) e regolamentazione del commercio ambulante (occorre fare domanda in Municipio): «Avevamo preso in considerazione anche noi il modello de La Pelosa – confessa – ma non ci piaceva l’idea che qualcuno prenotasse ma poi non si presentasse, tenendo inutilmente occupato un posto».

Rotta verso il Pul

L’altro capogruppo di minoranza, Antonello Tanas, aspetta di vedere i numeri: «Ragioniamoci su a stagione finita, cifre alla mano e sentendo gli operatori. Il contesto ambientale di Tuerredda è molto sensibile, non vanno prese decisioni a cuor leggero. Tanto più che manca uno strumento che consenta un inquadramento generale: Teulada non ha ancora un Pul (Piano di utilizzo dei litorali)». Il sindaco ne è consapevole: «Il Pul è una priorità. Come l’adeguamento del Puc al Ppr. Per entrambi, finora, ci si è arenati sullo scoglio del Piano di assetto idrogeologico, la cui approvazione è necessaria per gli altri due. Senza questi strumenti è difficile disegnare un futuro per il nostro territorio». E quel futuro Milia come lo vede? «Penso che Teulada abbia bisogno di sviluppare i suoi poli turistici, dotandoli di più servizi, strutture ricettive in testa, in modo da potersi permettere di conservare intonsa, selvaggia, la maggior parte del suo territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA