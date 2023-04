Tuerredda, per il quarto anno accessi limitati nell’arenile 

Il sindaco, Daniele Serra, si concentra sui risultati raggiunti nelle tre stagioni dal 2020 al 2022 in cui il provvedimento è stato adottato: «Il bilancio è molto positivo. In tre estati siamo riusciti a ridurre il sovraffollamento e ad abbattere la quantità di rifiuti prodotta sull’arenile. La politica di conservazione di questa spiaggia portata avanti dalla nostra amministrazione ha inoltre annullato il commercio abusivo, ridotto ingorghi e problemi alla viabilità sulla Strada provinciale, ma soprattutto ha avuto il merito di accrescere la cultura e la sensibilità ambientale dei fruitori. Anche solo sapere che occorre verificare i posti liberi in spiaggia, e che esiste un regolamento che impedisce l’utilizzo della plastica monouso e vieta il fumo, pone il bagnante di fronte alla consapevolezza che è ospite di una spiaggia speciale, e in quanto tale va rispettata».

Come avviene da tre anni a questa parte, gli automobilisti –attraverso il sito istituzionale del Comune – potranno conoscere in tempo reale la capienza della spiaggia consultando i cartelli elettronici presenti sulla strada che conduce a Tuerredda, che comunque resterà l’unico arenile a ingresso limitato.

Ingressi contingentati dal 2020, meno affollamento sull’arenile e regole che garantiscono una maggiore tutela dell’ambiente: l’adozione del numero chiuso sulla spiaggia di Tuerredda verrà confermata anche per la prossima estate (1.100 posti). Il Comune ha deciso di adottare anche questa stagione di limitare la presenza dei bagnanti su quella che è considerata una delle spiagge più belle del sud Sardegna.

I controlli

Come avviene da tre anni a questa parte, gli automobilisti –attraverso il sito istituzionale del Comune – potranno conoscere in tempo reale la capienza della spiaggia consultando i cartelli elettronici presenti sulla strada che conduce a Tuerredda, che comunque resterà l’unico arenile a ingresso limitato.

Il sindaco, Daniele Serra, si concentra sui risultati raggiunti nelle tre stagioni dal 2020 al 2022 in cui il provvedimento è stato adottato: «Il bilancio è molto positivo. In tre estati siamo riusciti a ridurre il sovraffollamento e ad abbattere la quantità di rifiuti prodotta sull’arenile. La politica di conservazione di questa spiaggia portata avanti dalla nostra amministrazione ha inoltre annullato il commercio abusivo, ridotto ingorghi e problemi alla viabilità sulla Strada provinciale, ma soprattutto ha avuto il merito di accrescere la cultura e la sensibilità ambientale dei fruitori. Anche solo sapere che occorre verificare i posti liberi in spiaggia, e che esiste un regolamento che impedisce l’utilizzo della plastica monouso e vieta il fumo, pone il bagnante di fronte alla consapevolezza che è ospite di una spiaggia speciale, e in quanto tale va rispettata».

Pula e Chia

Nessuna spiaggia a numero chiuso a Pula, dove comunque – grazie al Piano di utilizzo del litorale – verranno adottati degli accorgimenti per proteggere Nora. «Il nostro paese può contare su una costa che si estende per 14 chilometri – spiega la vice sindaca, Elisabetta Loi -, la presenza dei bagnanti è quindi ben distribuita nelle varie spiagge, tuttavia nel Pul si eviterà di caricare l’arenile di Nora di nuovi stabilimenti balneari».

Nella prossima estate non cambierà nulla a Domus de Maria. «A Chia non è prevista alcuna spiaggia a numero chiuso – spiega l’assessore al Turismo, Davide Monni -, da noi gli arenili sono ampi e non sono mai così affollati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata