Tubo rotto, mezzo paese a secco 

Durante i lavori per l’allestimento della fibra ottica in via Giovanni Spano una ruspa ha tranciato una condotta idrica e ieri pomeriggio mezzo abitato di Lanusei è rimasto a secco dalle 14. Il disservizio ha riguardato tutte le utenze servite dal serbatoio di via Progresso, in centro storico.

I disagi derivanti dal disservizio sulla rete idrica si aggiungono a quelli, ovviamente sopportabili, della chiusura per lavori in corso dell’intero senso unico che collega piazza Mameli a via Repubblica. L’assessore ai Servizi tecnologici Renato Pilia chiede pazienza ai suoi concittadini. «È stato necessario prorogare ulteriormente i lavori – spiega l’amministratore comunale - ma nella giornata di domani (oggi, ndc ) dovrebbero essere completati. I ritardi sono stati dovuti al fatto che, oltre la riparazione del tubo, si è reso necessario ripristinare anche l’erogazione dell’energia elettrica». Entro la giornata di oggi la via Giovanni Spano sarà comunque riaperta al traffico.

I lavori di posa della fibra ottica in corso in questi giorni avvicinano la conquista di internet veloce per i cittadini di Lanusei. In alcuni quartieri del paese è già possibile collegarsi alla nuova rete.

