Tubo del gas tranciato, traffico nel caos 

Il classico “lavoretto veloce”, pur in uno dei pochi tratti del centro dove non ci sono cantieri per la metropolitana. Questo era, in teoria. Nella pratica: viale Diaz (nel primo tratto vicino a via Roma) e via Bonaria (stessa zona) chiusi al traffico, forte odore di gas e polizia locale in preda a una crisi di nervi. Tutto per un piccolo errore del ruspista che eseguiva uno scavo per Abbanoa, per sostituire un tubo dell’acqua rotto. Il problema è che quello del gas di città, insolitamente poco profondo visto che era pochi centimetri sotto la superficie, è stato tranciato dalla sega circolare della ruspa: è la primissima manovra di uno scavo stradale. Il fortissimo odore dell’additivo con cui è miscelato il gas di città, e che ha lo scopo di rivelare subito “a naso” una perdita, ha invaso tutta la zona. Non c’era dubbio: la ruspa della ditta d’appalto di Abbanoa aveva tranciato il tubo del gas.

Scatta l’emergenza

Allarme immediato: viale Diaz e via Bonaria chiusi con il nastro biancorosso nel tratto vicino all’Ispettorato del lavoro, polizia locale presente in forze per districare un traffico impazzito (e già provato dagli altri lavori, per realizzare il nuovo tracciato della metropolitana) e una squadra di vigili del fuoco pronta a intervenire in caso di esplosioni. E così, dalle 11 di ieri mattina, quelle poche decine di metri di strada in un centro già sconvolto dai cantieri sono diventati un ulteriore “tappo” per il traffico. Tutto davanti agli occhi attoniti del ruspista (un piccolissimo mezzo) che stava eseguendo il taglio dell’asfalto: «Ma che ci faceva il tubo del gas così vicino alla superficie?». A ingannarlo, pare che sia stato un po’ di asfalto col quale l’aveva coperto chi ha realizzato l’impianto chissà quando.

Oggi la riapertura

È possibile, ma non certo, che già stamattina viale Diaz e via Bonaria possano essere riaperti al traffico, altrimenti nelle prime ore del giorno salteranno i nervi di tanti automobilisti. Ieri il Ctm ha bloccato i bus alle 11, poi alle 12.30 i suoi mezzi sono stati gli unici ad avere il permesso di percorrere il tratto di strada chiusa più lontano dallo scavo. Le squadre di operai dell’Italgas non si sono fermate per tutto il giorno, ma il danno non è trascurabile e richiede altri sacrifici. Un operaio spiega che «si lavora con il gas aperto, per evitare che si spengano le caldaie nei palazzi della zona». Non è una questione di cortesia: molti impianti sono vecchi, se manca il gas si spegne la fiammella ma non interrompono l’afflusso di gas, quindi per non correre rischi l’eogazione non è stato interrotta. Il flusso delle auto sì, ma si spera tanto in stamattina.

RIPRODUZIONE RISERVATA