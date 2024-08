Tubi rotti: spreco d’acqua e proteste 

Tre perdite idriche in altrettante zone della città. In via Sant’Angelo, via Seneca e via Caracalla l'acqua sul manto stradale sta formando delle buche. Questa situazione va avanti da oltre una settimana. La perdita più imponente è in via Caracalla: qui l'asfalto si sta letteralmente sbriciolando e si stanno aprendo delle crepe, non solo a causa dell'acqua, ma anche delle auto che ci passano sopra. Numerose le segnalazioni da parte degli abitanti della zona: ma per ora non c’è stato alcun intervento.

Le segnalazioni

«Sarebbero dovuti intervenire i primi giorni che si è formata la perdita», commenta Mariangela Dedoni, residente di via Caracalla, «invece, come si può ben vedere, l'asfalto si sta deformando, come se questa strada non fosse già piena di buche». Alla sua lamentela si accoda anche una sua vicina, Caterina Masala: «È inconcepibile che questa situazione duri da giorni e giorni, Abbanoa sarebbe dovuta intervenire subito, date le tante segnalazioni mandate da noi abitanti». In via Sant'Angelo la situazione è meno critica rispetto a via Caracalla, ma si è già formata una buca che si sta ingrandendo. «Quando usciamo di casa dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi, perché si rischia di inciampare e finirci dentro», sbotta Francesco Cao, un residente, «per di più la buca è proprio vicino all'ingresso di una casa, chi ci abita ogni volta deve saltare l'ostacolo. È così da fine luglio, non sono ancora intervenuti e mi chiedo quando lo faranno». Una perdita, seppur di dimensioni più ridotte, c'è anche in via Seneca, da parecchi giorni.

Sopralluoghi

Oltre ai residenti delle vie interessate, anche il Comune ha fatto le segnalazioni ad Abbanoa, come ha fatto sapere il neo assessore all'Ambiente Saverio De Roma, rispondendo a una lamentela di un cittadino il 5 agosto: «Abbanoa è stata già informata varie volte con relativi solleciti». L’azienda idrica spiega di essere a conoscenza della situazione: «Per tutte e tre le perdite abbiamo già eseguito il relativo sopralluogo e dato mandato all'impresa delle manutenzioni di intervenire quanto prima», fanno sapere dagli uffici di Abbanoa. «In questo periodo, a causa delle alte temperature, si moltiplicano le rotture delle condotte soggette a dilatazione. Abbiamo diverse squadre all'opera in tutto l'hinterland dando priorità ai guasti che causano interruzioni dell'erogazione o disagi alla viabilità. Tutte le riparazioni saranno eseguite. La situazione è destinata a migliorare nei prossimi giorni con la fine dell'ondata di caldo anomalo».

