Tubi rotti, spiazzo allagato: protesta in via Laghi Masuri 

Quattro anni senza poter aprire le finestre, a causa dell’odore di fogna che arriva dal cortile. E nessun intervento, nonostante ripetuti solleciti. La denuncia arriva dal condominio di edilizia residenziale pubblica di via Laghi Masuri 12. Nei tre piani dell’edificio vivono venti famiglie, che fin dal 2021 hanno cominciato a sentire odori sgradevoli. Il motivo? La rottura dei tubi fognari nello spiazzo interno del palazzo, dove i residenti parcheggiano le auto. La perdita si riversa all’esterno e l’acqua ristagna, attirando moscerini e rendendo l’aria irrespirabile. Con grande frustrazione degli inquilini. «La puzza si sente fino al secondo piano, dove abito io. Siamo andati quattro volte in Comune ma ci è stato detto che hanno pochi operai, non sono mai intervenuti», spiega Rita Zuddas. «Oltretutto, in prossimità della perdita il terreno sta sprofondando. Paghiamo tutti l’affitto e vorremmo vedere risolto il problema». Al piano terra vive Annamaria Melis. La sua finestra è proprio di fronte al ristagno dei liquami. «D’estate avevo bisogno di far cambiare l’aria dell’appartamento, ma non ho mai potuto aprire per via dell’odore», racconta. «Sono andata anche all’Asl per chiedere aiuto, mi hanno detto che non è di loro competenza. Si tratta solo di cambiare dei tubi, non è un intervento complesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA