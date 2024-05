Tubi rotti da mesi Tortolì ostaggio di condotte gruviera 

In via Amsterdam una maxi perdita d’acqua riga l’asfalto. È così da 100 giorni. Rotta da un mese e mezzo la condotta in via Dessy, all’intersezione con via Su Muru Nou, quartiere residenziale nella zona nord ovest di Tortolì. Scenario analogo in via Sicilia, parallela della centralissima via Monsignor Virgilio. Nella cittadina è un continuo inseguire i guasti di una rete colabrodo. In alcuni casi la situazione sta degenerando, con l’acqua che filtra negli scantinati, provocando anche danni strutturali agli edifici ricavati su livelli inferiori alla quota stradale. L’assessore comunale ai Lavori pubblici di Tortolì, Vincenzo Nieddu, sollecita Abbanoa. «Troppi gli interventi in attesa di risoluzione. Non sono di nostra competenza: chiediamo manutenzione urgente perché la situazione è fuori controllo».

Il Comune chiama, Abbanoa risponde. Il gestore annuncia un intervento milionario per tamponare l’emergenza in tutta l’Ogliastra. «È di quasi un milione di euro - si legge inun comunicato - l’appalto dei lavori di manutenzione conservativa e potenziamento delle infrastrutture a rete del servizio idrico integrato e dei manufatti connessi, ricadenti nell’ambito della zona operativa territoriale. Riguarda prevalentemente la riparazione di perdite con relativi lavori di scavo, rinterro, ripristini stradali, la sostituzione brevi tratti di condotta, l’individuazione e dismissione di condotte vetuste, la realizzazione di pozzetti di misura e controllo ed installazione delle relative apparecchiature, la pulizia delle reti fognarie connesse agli interventi di manutenzione, manutenzione di manufatti e fabbricati del servizio idrico integrato».

L’agenda dell’impresa che cura la manutenzione in zona trabocca di richieste d’intervento. Nelle ultime settimane, anche in virtù dell’aumento di presenze, le condotte sono sollecitate e fanno crac un po’ ovunque. Ogni giorno i tecnici macinano chilometri per riparare la rete e soccorrere le popolazioni che subiscono la sospensione dell’erogazione del servizio. Ora Abbanoa cambia. Il gestore del servizio si affida a una nuova impresa, confidando in una più efficiente gestione dell’appalto. «È stata appena conclusa la nuova gara per gli interventi di manutenzione nel distretto dell’Ogliastra con un investimento per i prossimi sei mesi. È in fase di aggiudicazione e stipula il contratto con l’impresa vincitrice».

