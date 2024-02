Tubercolosi, allarme all’istituto tecnico 

È scattato l’allarme tubercolosi all’istituto tecnico “Dionigi Scano”. Un ragazzo è risultato positivo al batterio e nella scuola di via Cabras a Monserrato è subito scattata la profilassi. «È tutto sotto controllo sembra si tratti di un caso isolato e chi è stato a contatto con lui non ha avuto alcun sintomo riconducibile alla Tbc», assicurano dall’istituto, dove tutto è stato gestito con riservatezza e discrezione per non creare preoccupazioni e paure tra le studentesse, gli studenti, gli insegnanti e le loro famiglie.

L’episodio

Circa una settimana fa, il giovane si è sentito male mentre stava svolgendo insieme alle compagne e ai compagni un’attività in classe. Subito è stata chiamata l’ambulanza. Una volta arrivato in ospedale, dopo tutti gli accertamenti, si è scoperto che il ragazzo è stato contagiato dal Bacillo di Koch (dal nome del medico tedesco che lo ha scoperto). Qui ha iniziato i trattamenti necessari secondo le linee guida e le sue condizioni risultano attualmente rassicuranti.

Scuola e Asl hanno lavorato insieme per capire se si tratti di un caso isolato oppure se possano esserci altri episodi. Ma per ora sembra che il rischio di un possibile focolaio sia stato scongiurato. Al momento dunque la situazione sarebbe sotto controllo.

Le contromisure

«È stato subito fornito alla Asl l’elenco dei compagni e delle compagne con cui il nostro studente ha avuto contatti a scuola, stesso procedimento ci risulta che sia stato fatto negli altri ambienti e luoghi frequentati dal ragazzo», spiegano dalla scuola di via Cabras, «anche se casi sporadici possono purtroppo verificarsi, dobbiamo stare sereni perché siamo in buone mani».

La notizia si è dunque diffusa dopo diversi giorni e questo ha permesso di gestire la situazione con tranquillità. «I tre anni di esperienza con la pandemia ci hanno insegnato l’importanza dell’efficienza nelle procedure. È fondamentale che genitori, insegnanti studentesse e studenti, rimangano tranquilli e si attengano alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie».

È anche bene ricordare che la tubercolosi, se rilevata in fase precoce e trattata correttamente, può essere gestita e curata. «Quello che più ora ci interessa è che il ragazzo si riprenda, per fortuna non è grave, e torni il prima possibile a scuola, alle sue attività e alle sue amicizie».

Fino ad ora l’impegno scuola, delle famiglie e delle autorità sanitarie ha consentito di limitare la diffusione della malattia.

