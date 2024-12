Tubazioni rotte, senz’acqua mezzo paese 

Grave danno all’acquedotto montano di Teulada, e per fare arrivare acqua alle famiglie che vivono nella zona collinare del paese sono dovute entrare in azione le autobotti: un fastidioso disservizio proprio nei giorni di Natale.

Teulada è uno dei rari Comuni sardi autosufficienti per la fornitura d’acqua agli abitanti, sganciato dal sistema Abbanoa. In questi giorni è venuto a mancare del tutto l’apporto dell’acqua dall’acquedotto inaugurato subito dopo la prima Guerra mondiale: il guasto riguarda alcune tubazioni realizzate negli anni ’80 che, rivestite da una protezione di bitume, corrono allo scoperto in una zona particolarmente impervia, difficilmente raggiungibile. Il pronto intervento non è stato sufficiente a ripristinare l’afflusso idrico, così le autobotti riforniscono d’acqua le famiglie rimaste a secco.

Dall’amministrazione comunale assicurano che i lavori di sostituzione dei tubi saltati si concluderanno entro pochi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA