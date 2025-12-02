VaiOnline
Selargius.
03 dicembre 2025 alle 00:32

Tubatura rotta, mezza città senz’acqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Guasto improvviso nella condotta di via San Nicolò, e gran parte della città senz’acqua per ore. Disagi, gli ennesimi, vissuti ieri dai selargini che da fine mattina sino al tardo pomeriggio si sono ritrovati con i rubinetti a secco. Un problema che ha costretto il Comune a intervenire con un’ordinanza urgente - firmata dal sindaco Gigi Concu - dove veniva disposta la chiusura di alcune strutture pubbliche, in primis le scuole dell’infanzia di via Bixio e via Canova, la primaria di via Leonardo Da Vinci, e la biblioteca ragazzi di piazza Si ‘e Boi. Chiusura immediata disposta dal Comune e motiva dalla “situazione di grave disagio ed un pregiudizio per l’igiene, per il personale e gli alunni delle scuole e della biblioteca”. Il guasto è stato poi riparato da Abbanoa dopo le 17, per poi predisporre di nuovo l’erogazione dell’acqua nel centro abitato. Scuole e biblioteca oggi riapriranno regolarmente - come disposto nella stessa ordinanza - imprevisti idrici permettendo. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 