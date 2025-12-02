Tubatura rotta, mezza città senz’acqua 

Guasto improvviso nella condotta di via San Nicolò, e gran parte della città senz’acqua per ore. Disagi, gli ennesimi, vissuti ieri dai selargini che da fine mattina sino al tardo pomeriggio si sono ritrovati con i rubinetti a secco. Un problema che ha costretto il Comune a intervenire con un’ordinanza urgente - firmata dal sindaco Gigi Concu - dove veniva disposta la chiusura di alcune strutture pubbliche, in primis le scuole dell’infanzia di via Bixio e via Canova, la primaria di via Leonardo Da Vinci, e la biblioteca ragazzi di piazza Si ‘e Boi. Chiusura immediata disposta dal Comune e motiva dalla “situazione di grave disagio ed un pregiudizio per l’igiene, per il personale e gli alunni delle scuole e della biblioteca”. Il guasto è stato poi riparato da Abbanoa dopo le 17, per poi predisporre di nuovo l’erogazione dell’acqua nel centro abitato. Scuole e biblioteca oggi riapriranno regolarmente - come disposto nella stessa ordinanza - imprevisti idrici permettendo. (f. l.)

