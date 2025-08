Tubatura rotta, disagi in viale Nora 

Ancora perdite idriche nel territorio di Pula. All’altezza della rotonda tra viale Nora e la Strada Comunale Santa Vittoria che collega il paese al sito archeologico e le spiagge di Nora, l’acqua sgorga dai bordi della carreggiata creando un rivolo costante. Un disagio che riguarda tutti: chiunque voglia raggiungere Nora deve infatti passare da qui, compresi turisti e visitatori attesi per gli eventi estivi.

Il guasto, noto ormai da settimane, rientra tra i problemi della rete gestita da Abbanoa, che non ha ancora effettuato la riparazione nonostante le ripetute sollecitazioni dell’amministrazione comunale. Il mese di agosto rende la situazione ancora più critica: il flusso di auto e pullman turistici aumenta, e la perdita d’acqua, oltre a sprecare una risorsa preziosa, rischia di danneggiare l’asfalto e creare problemi alla viabilità. Nei prossimi giorni sono previste diverse manifestazioni, tra cui il Nora Summer Festival in programma il 9 agosto, e l’acqua che scorre sull’asfalto rischia di diventare un pessimo biglietto da visita per un territorio che punta sul turismo di qualità. La comunità attende risposte rapide, sperando che il guasto non accompagni tutta la stagione estiva.

