Tubatura dell’acqua bucata dagli operai di un cantiere: a Pirri esplode un “geyser” 

Una manovra sbagliata e in pochi secondi Pirri si trasforma per mezza mattina in una piccola Venezia. Sono passate da poco le nove ieri in via Santa Maria Chiara, all’angolo con via Calamattia, e un piccolo cantiere si è ritagliato da ore un’ampia fetta dell’incrocio creando disagi non di poco conto al quotidiano traffico intenso che non manca mai alle porte di Cagliari. In programma c’è la manutenzione della rete elettrica alla quale stanno lavorando un pugno di operai alla guida di un camion e una pala meccanica.

Il copione da seguire è lo stesso di sempre: per arrivare ai cavi sotterranei bisogna infatti bucare l’asfalto e scavare la terra sottostante per crearsi il varco necessario al lavoro degli operai.

Rottura improvvisa

La benna dentata spacca il manto stradale come un coltello caldo nel burro, ma non tutto va come previsto. I cavi elettrici in quel punto si intrecciano infatti con le condutture idriche che evidentemente gli operai non considerano durante l’intervento, visto che basta un movimento di pochi centimetri più profondo del dovuto per bucare la tubatura e far nascere all’improvviso un incredibile geyser urbano.

La piccola laguna

Il getto d’acqua ad alta pressione si proietta in cielo per quasi dieci metri spandendosi ovunque sulle auto in transito. Un acquazzone artificiale inaspettato davanti al quale, in prima battuta, gli operai cercano di intervenire nella maniera più istintiva, ovvero tappando la falla con la stessa benna che l’ha creata.

Niente di più deleterio, come sa chiunque che ha provato a mettere maldestramente il pollice per chiudere lo sbocco di un tubo da giardino. L’acqua per alcuni secondi impazzisce bagnando palazzi, auto e passanti.

Il tentativo fallito lascia così una sola alternativa al capo cantiere: segnalare la perdita ad Abbanoa e aspettare che i tecnici del servizio idrico interrompano il flusso a monte. Qualche ora dopo il “geyser pirrese” si estingue e sulla strada completamente allagata le auto tornano a circolare come se nulla fosse. Come se pochi minuti prima a pochi passi dall’Asse mediano non si potesse ammirare uno spettacolo degno dell’Islanda più selvaggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA