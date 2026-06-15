“Tú sí que vales”, Elisabetta Canalis! 

A rafforzare la notizia, lanciata da Giuseppe Candela sul settimanale “Chi”, arriva Wikipedia: alla voce “Elisabetta Canalis” nella sezione “Programmi Tv” dell’enciclopedia online è già comparso “Tú sí que vales” (Canale 5, dal 2026). Che se non vale l’ufficialità, poco ci manca.

Il cast

Ebbene sì: Elisabetta Canalis sarà la nuova conduttrice del programma del sabato sera della rete ammiraglia di Mediaset, che ripartirà a fine settembre. L’ex velina raccoglie il testimone da Giulia Stabile, al timone dello show dal 2021: la ballerina, lanciata dal talent “Amici di Maria De Filippi”, avrebbe declinato l’offerta di un’altra stagione perché impegnata nel tour mondiale della popstar spagnola Rosalía e impossibilitata a partecipare alle registrazioni della nuova edizione, che prenderanno il via nelle prossime settimane. Per sostituirla, la produzione ha pensato allora di puntare su un nome di peso, che è quello di Canalis.

Per la modella e showgirl sarda, classe 1978, si tratterebbe di un ritorno in grande stile sul piccolo schermo, dal quale, a parte qualche apparizione sporadica – come co-conduttrice accanto al Mago Forest in una puntata del “GialappaShow” su Tv8 e come concorrente al game show “Tilt - Tieni il tempo” su Italia 1 –, manca da alcuni anni. Al suo fianco alla conduzione di “Tú sí que vales” sono stati confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, per un trio inedito che promette scintille, e lo stesso si dica per la giuria formata da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, nel ruolo quest’ultima di giurata del popolo. Per la conduzione del segmento karaoke Lip Sync Battle si fa invece il nome di Belén Rodríguez, volto storico del programma dal 2014 al 2022, mentre in veste di possibili ospiti indiscrezioni indicano Ambra Angiolini ed Elena Santarelli.

Gli impegni

Aspettando la conferma ufficiale, Canalis si prepara a vivere un autunno piuttosto intenso. Oltre al ritorno negli studi Mediaset, l’11 settembre debutterà su Netflix con l’atteso “Physical Italia: da 100 a 1”, adattamento estremo e spettacolare del celebre format coreano che segue 100 concorrenti impegnati in gare ricche di sfide fisiche, che richiedono, però, anche abilità strategiche e forza mentale. Elisabetta è tra i protagonisti del reality: gareggia al fianco di altri volti noti dello sport e dello spettacolo italiani, tra cui Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Jury Chechi, Mirco Bergamasco e l’influencer italo-argentino Luis Sal. Sul set la showgirl ha conosciuto, peraltro, l’attore ed ex rugbista Alvise Rigo, con cui ha vissuto una relazione sentimentale giunta al capolinea mesi fa.

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