tsitsipas sigilla un tris principesco  

Due rapidi set (6-1, 6-4) su Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas vince il Masters 1000 di Montecarlo: per lui è il terzo successo in carriera nel Principato dopo 2021 e 2022, ma il norvegese riesce a stargli davanti nella classifica Atp (6° posto) per appena 25 punti.

Oggi, dopo le qualificazioni (molto avare con gli italiani) cominciano altri tornei sul rosso. A Barcellona (Atp 500) non ci sarà Carlos Alcaraz, dopo il forfait a Montecarlo per un problema fisico, il numero 3 al mondo ha rinunciato anche al torneo catalano che aveva vinto lo scorso anno e perderà altri 500 punti in classifica. Ci sarà invece il rientrante Rafa Nadal che al primo turno incontrerà l’italiano Flavio Cobolli, mentre Matteo Arnaldi affronterà il francese Arthur Cazaux. Già al secondo turno Lorenzo Musetti.

A Monaco di Baviera, ci sarà solo Francesco Passaro, che ha superato nelle qualificazioni Andrea Pellegrino. Al primo turno di Bucarest, infine, sfide sudamericane per i tre azzurri: Luca Nardi contro Thiago Seyboth Wild, Luiano Darderi contro Mariano Navone, Lorenzo Sonego contro Joao Fonseca.

