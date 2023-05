Truzzu: «Sui basoli rispettate le regole» 

La rimozione dei basoli di via Roma sta avvenendo «nel rispetto delle regole e con la dovuta cautela e i lavori procedono secondo programma».

Lo ha detto Paolo Truzzu, che, assieme a tecnici comunali e dell’impresa, ieri ha visitato il cantiere ed ha fatto il punto della situazione sui lavori. «I basoli rimossi, spiega, «sono accatastati in un deposito temporaneo per il successivo riposizionamento e riutilizzo. E dato che l’attuale viabilità verrà ridotta, quelli che resteranno in più verranno sistemati all’interno della passeggiata verde come da progetto».

Il sindaco ha aggiunto che «la nuova oasi verde ci aiuterà a combattere il fenomeno delle isole di calore e a cercare di abbassare la temperatura complessiva della città» e c he «si stanno realizzando anche due nuove reti di raccolta di acque di prima pioggia che convoglieranno in altrettante vasche sotterranee l’acqua piovana che, una volta trattata, verrà usata per irrigare il giardino, con meno costi per l’amministrazione e maggior rispetto per il territorio».

Nei giorni scorsi, dopo un esposto presentato da un cittadino, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio hanno avviato gli accertamenti per verificare che le pietre ottocentesche che formavano il lungomare lato portici non siano state danneggiate.

